Просветительский Форум "Освіта Дивосвіту" станет местом встречи лидеров мнений для поиска ключа воспитания следующих поколений украинцев

Детали

Главная тема обсуждения — необходимые трансформации образования для воспитания достойной и свободной личности. Начало события в 10.00, по адресу Pochayna Event Hall, просп. С. Бандеры, 23, 3-й этаж.

Форум “Освіта Дивосвіту” — это откровенный разговор о необходимости изменений в мире и в частности — в образовании, которые способны обеспечить трансформацию Украины и украинцев. Это невозможно без работы и развития каждого, кто стремится к изменениям и готов брать на себя ответственность за себя и наше общее будущее. А для этого необходимо создать общее поле единомышленников, которые создают условия для таких изменений. И образование — это часть такой среды, где нам всем нужно учиться.

Целями Форума являются:

приобщиться к сильному комьюнити личностей-созидателей,

узнать о практических кейсах воспитания личностей от прогрессивных лидеров,

пообщаться с лидерами мнений и увидеть будущее под новым углом.

Организаторами и спикерами Форума “Освіта Дивосвіту” выступают ведущие украинские эксперты и лидеры мнений в областях образования, философии, бизнеса, инвестиций, социальных проектов, военного дела и т.д. Это созвездие очень мощных, искренних, неравнодушных людей, которые уже проявляют Дивосвіт в своей деятельности.

Андрей Зелинский, амбассадор форума и соучредитель УАЛ, объясняет концепцию Форума: “Мир меняется, в нем становится все меньше места для свободы. Поэтому сегодня очень важно позаботиться о том, чтобы следующие поколения жили свободно и достойно. Это требует от нас немалых усилий, в частности мощной борьбы на поле образования. Мир свободных и достойных людей я развиваю как концепцию Дивосвіту в книге „Семенові Зорі“. Дивосвіт — это пространство личной человеческой свободы. Также это мир, который человек формирует своим личным восприятием реальности вокруг. Жизнь — путешествие и быть человеком — это выбирать, какие смыслы интегрировать в собственную жизнь. Образование Дивосвіту помогает нам разобраться в собственном смысле, позволяет нам становиться людьми, реагируя на то, что происходит вокруг нас. Поэтому концепция этого Форума связана с важнейшей задачей человеческого общества: как завоевать, на уровне собственного смысла и на поле боя, мир свободного и достойного человека”.

Форум “Освіта Дивосвіту” создается для людей, которые зажигают звезды, для тех, кто стремится к лучшему будущему для Украины, кто чувствует, что мы должны пройти через кардинальные изменения и трансформацию. Мы приглашаем: преподавателей, директоров школ, образовательных управленцев, представителей организаций, формирующих личность, родителей и студентов педагогических вузов и всех желающих присоединиться.

“Украина находится сейчас в трансформационном процессе, очень тяжелом, кровавом. Но невозможно надеяться на кардинальные изменения в обществе, без изменения самих носителей мировоззрения. Образование должно рождать субъекта и личность, способную творить Дивосвіти” — объясняет идею основания Форума меценатка Инесса Кравченко, по чьей инициативе и поддержке проводится Форум.

Согласно концепции Дивосвіту, образование — это путь, который имеет 8 этапов формирования личности. Каждый этап во время форума будут раскрывать два спикера: теоретик и практик. Также на участников ждут два театральных перформанса и четыре музыкальных выступления. Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке: https://forum-osvita-dyvosvitu.koleso-gizni.com.ua/.

Спикеры Форума:

Андрей Зелинский. Основатель Украинской академии лидерства, политолог, военный капеллан, амбассадор форума.

Владимир Спиваковский. Ученый, писатель, визионер, предприниматель, эдьюкейтор, общественный деятель, основатель первой в Украине частной школы-лицея “Гранд”.

Юлия Найдич. Руководительница Школы образовательных управленцев в Kyiv-Mohyla Business School.

Олег Хомяк. Политический психолог.

Лариса Андрейченко. Соучредитель и руководитель школы Britannica School, педагог, соинициатор Сообщества украинских педагогов.

Сергей Собко. Бригадный генерал ВСУ, Герой Украины.

Ксения Фощий. Волонтер, реабилитолог.

Владимир Никитин. Доктор культурологии, профессор. Основатель проекта Foundation for Future.

о. Георгий Коваленко. Ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости.

Антон Семенов. Психотерапевт, социальный психолог, основатель проекта “Как ты, брат?”

Анна Гвоздяр. Директор Благотворительного фонда Сергея Притулы.

Виталий Хромец. Доктор философских наук, координатор инициативной группы “Иное образование”.

Евгения Матейчук. Руководитель Украинской академии лидерства.

Александр Филоненко. Доктор философских наук, доцент философского факультета ХНУ имени В. Н. Каразина.

Андрей Мельник. Основатель среды мышления cowo.guru.

Особой частью программы Форума станет раздел, посвященный памяти Игоря Козловского, выдающегося общественного деятеля, писателя, ученого, религиоведа, кандидата исторических наук, который должен был участвовать в Форуме и оказывал всяческую поддержку нашей инициативе. Потеря такой великой личности невосполнима. Но мы будем хранить память и наследие этого великого и мудрого Человека.

“Форум „Освіта Дивосвіту“ является незаурядным событием, которое должно поставить сверхважные вопросы относительно смыслов, ценностных ориентаций и содержания не только образовательного процесса, но и понимания того, кто мы и куда движемся. Ответы на эти вопросы, которые будут пытаться дать спикеры на этом мероприятии, будут разными, возможно неполными, но важными и искренними. Это позволит очертить наиболее актуальные проблемы во время катастрофической реальности, которую переживает наша Украина”, — говорил Игорь Анатольевич.

Владимир Спиваковский, основатель первой в Украине частной школы и участник Форума, объясняет: “В условиях тотального хаоса и неопределенности, мир должен быть удивлен неожиданными чудесами. А именно — разворотом колеса истории. И Форум покажет эти чудеса. До сих пор чудеса создавались природой и людьми. Теперь к ним присоединился „третий“ участник — искусственный интеллект, который уже показал свою суперсилу, открыв детям многовековую тайну „как научиться учиться?“ Это приводит к системе образования 5.0., в которой личности и Дивосвіт живут в одном креативном пространстве, постоянно его совершенствуя”.

*Дивосвіт — это мир свободных людей, которые воплощают в жизнь свои мечты.

Концепция форума основана на книге о. Андрея Зелинского “Семенові Зорі”. Это — аллегорическая сказка, где каждый герой играет свою важную роль, добавляя в общую историю собственных смыслов, а каждое событие побуждает к глубоким размышлениям и способствует личному росту. Путь героя этой сказки и был взят за основу. Идею Дивосвіту эксперт уже воплощает в работе и программе обучения Украинской академии лидерства, которая тоже будет представлена на форуме.

Партнеры проекта: Украинская Академия Лидерства, KMBS, ОО “FOUNDATION FOR FUTURE”, cowo. guru, TЦ GORODOK Gallery, Культурный хаб “Донеччина”, Britannica School, Інакша Освіта, Видавництво Старого Лева, Агентство n’craft, Открытый Православный Университет Святой Софии-Премудрости.

Генеральный медиапартнер: Osvita.ua

Информационные партнеры: ТРК Киев, Эспрессо, Громадське радіо, Радио Культура, УНН, 44.ua, The Mind, Вечерний Киев, Рубрика, Всеосвіта, womo, Viva

ЧТО: Форум “Освіта Дивосвіту”

ГДЕ: Pochayna Event Hall, просп. С. Бандеры, 23, 3-й этаж

КОГДА: 30 сентября, начало 10.00

БИЛЕТЫ: https://secure.wayforpay.com/payment/osvita_dyvosvitu_2023