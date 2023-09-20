Просвітній Форум “Освіта Дивосвіту” стане місцем зустрічі лідерів думок для пошуку ключа виховання наступних поколінь українців

Деталі

Головна тема обговорення — необхідні трансформації освіти для виховання гідної та вільної особистості. Початок події о 10.00, за адресою Pochayna Event Hall, просп. С. Бандери, 23, 3-й поверх.

Форум “Освіта Дивосвіту” — це відверта розмова про необхідність змін у світі і зокрема — в освіті, що спроможні забезпечити трансформацію України й українців. Це неможливо без роботи та розвитку кожного, хто прагне змін і готовий брати на себе відповідальність за себе та наше спільне майбутнє. А для цього необхідно створити спільне поле однодумців, які створюють умови для таких змін. І освіта — це частина такого середовища, де нам всім потрібно навчатися.

Цілями Форуму є:

долучитися до сильного ком’юніті особистостей-змінотворців,

дізнатися про практичні кейси виховання особистостей від прогресивних лідерів,

поспілкуватись із лідерами думок і побачити майбутнє під новим кутом.

Організаторами і спікерами Форуму “Освіта Дивосвіту” виступають провідні українські експерти і лідери думок у галузях освіти, філософії, бізнесу, інвестицій, соціальних проєктів, військової справи тощо. Це сузірʼя дуже потужних, щирих, небайдужих людей, що вже проявляють Дивосвіт у своїй діяльності.

Андрій Зелінський, амбасадор форуму і співзасновник УАЛ, пояснює концепцію Форуму: “Світ змінюється, в ньому стає все менше місця для свободи. Тому сьогодні дуже важливо подбати про те, аби наступні покоління жили вільно і гідно. Це вимагає від нас чималих зусиль, зокрема потужної боротьби на полі освіти. Світ вільних і гідних людей я розвиваю як концепцію Дивосвіту в книзі „Семенові Зорі“. Дивосвіт — це простір особистої людської свободи. Також це світ, який людина тче своїм особистим сприйняттям реальності навколо. Життя — мандрівка і бути людиною — це обирати, які сенси інтегрувати у власне життя. Освіта Дивосвіту допомагає нам розібратися у власному сенсі, дозволяє нам ставати людьми, реагуючи на те, що діється навколо нас. Відтак концепція цього Форуму пов’язана з найважливішим завданням людського суспільства: як вибороти, на рівні власного сенсу і на полі бою, світ вільної і гідної людини”.

Форум “Освіта Дивосвіту” створюється для людей, які запалюють зорі, для тих, хто прагне найкращого майбутнього для України, хто відчуває, що ми маємо пройти через кардинальні зміни та трансформацію. Ми запрошуємо: викладачів, директорів шкіл, освітніх управлінців, представників організацій, що формують особистість, батьків та студентів педагогічних ВНЗ та всіх бажаючих долучитися.

“Україна знаходиться зараз в трансформаційному процесі, дуже важкому, кривавому. Але неможливо сподіватися на кардинальні зміни в суспільстві, без зміни самих носіїв світогляду. Освіта має народжувати субʼєкта і особистість, спроможну творити Дивосвіти” — пояснює ідею заснування Форуму меценатка Інесса Кравченко, за чиєї ініціативи та підтримки проводиться Форум.

Згідно з концепцією Дивосвіту, освіта — це шлях, що має 8 етапів формування особистості. Кожен етап під час форуму розкриватимуть два спікери: теоретик і практик. Також на учасників чекають два театральних перформанси та чотири музичних виступи. Детальніше з програмою можна ознайомитися за посиланням: https://forum-osvita-dyvosvitu.koleso-gizni.com.ua/.

Спікери Форуму:

Андрій Зелінський. Засновник Української академії лідерства, політолог, військовий капелан, амбасадор форуму.

Володимир Співаковський. Вчений, письменник, візіонер, підприємець, едьюкейтор, громадський діяч, засновник першої в Україні приватної школи-ліцею “Гранд”.

Юлія Найдич. Керівниця Школи освітніх управлінців у Kyiv-Mohyla Business School.

Олег Хомяк. Політичний психолог.

Лариса Андрійченко. Співзасновниця та очільниця школи Britannica School, освітянка, співініціаторка Спільноти українських освітян.

Сергій Собко. Бригадний генерал ЗСУ, Герой України.

Ксенія Фощій. Волонтерка, реабілітолог.

Володимир Нікітін. Доктор культурології, професор. Засновник проєкту Foundation for Future.

о. Георгій Коваленко. Ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості.

Антон Семенов. Психотерапевт, соціальний психолог, засновник проєкту “Як ти, брате?”

Анна Гвоздяр. Директорка Благодійного фонду Сергія Притули.

Віталій Хромець. Доктор філософських наук, координатор ініціативної групи “Інакша освіта”.

Євгенія Матейчук. Керівниця Української академії лідерства.

Олександр Філоненко. Доктор філософських наук, доцент філософського факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Андрій Мельник. Засновник середовища мислення cowo.guru.

Особливою частиною програми Форуму стане розділ, присвячений пам’яті Ігоря Козловського, видатного громадського діяча, письменника, вченого, релігієзнавця, кандидата історичних наук, що мав брати участь у Форумі та надавав всіляку підтримку нашій ініціативі. Втрата такої великої особистості непоправна. Але ми будемо зберігати пам’ять і спадщину цієї великої та мудрої Людини.

“Форум „Освіта Дивосвіту“ є непересічною подією, яка має поставити надважливі питання щодо сенсів, ціннісних орієнтацій та змісту не тільки освітнього процесу, але й розуміння того, хто ми і куди рухаємося. Відповіді на ці питання, які будуть намагатися дати спікери на цьому заході, будуть різними, можливо неповними, але важливими і щирими. Це дозволить окреслити найбільш актуальні проблеми під час катастрофічної реальності, яку переживає наша Україна”, — казав Ігор Анатолійович.

Володимир Співаковський, засновник першої в Україні приватної школи і учасник Форум, пояснює: “В умовах тотального хаосу та невизначеності, світ має бути здивований несподіваними чудесами. А саме — розворотом колеса історії. І Форум покаже ці чаклунства. Досі дивосвіт створювався природою та людьми. Тепер до них приєднався „третій“ учасник — штучний інтелект, який уже показав свою суперсилу, відкривши дітям багатовікову таємницю „як навчитися вчитися?“. Це призводить до системи освіти 5.0., в якій особистості i дивосвіт живуть в одному креативному просторі, постійно його удосконалюючи”.

*Дивосвіт — це світ вільних людей, що втілюють у життя свої мрії.

Концепція форуму заснована на книзі о. Андрія Зелінського “Семенові зорі”. Це — алегорична казка, де кожен герой грає свою важливу роль, додаючи у спільну історію власних сенсів, а кожна подія спонукає до глибоких роздумів і сприяє особистому зростанню. Шлях героя цієї казки і було взято за основу. Ідею Дивосвіту експерт вже втілює в роботі та програмі навчання Української академії лідерства, що теж буде представлена на форумі.

Партнери проєкту: Українська Академія Лідерства, KMBS, ГО “FOUNDATION FOR FUTURE”, cowo.guru, TЦ GORODOK Gallery, Культурний хаб “Донеччина”, Britannica School, Інакша Освіта, Видавництво Старого Лева, Агенція n’craft, Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості.

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ЩО: Форум “Освіта Дивосвіту”

ДЕ: Pochayna Event Hall, просп. С. Бандери, 23, 3-й поверх

КОЛИ: 30 вересня, початок 10.00

КВИТКИ: https://secure.wayforpay.com/payment/osvita_dyvosvitu_2023