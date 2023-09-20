Просвітній Форум “Освіта Дивосвіту” стане місцем зустрічі лідерів думок для пошуку ключа виховання наступних поколінь українців

ukru
29 березня, 17:57 • 241977 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 314561 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 267295 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 303177 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 270413 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 203245 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 192880 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 160804 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 508533 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174937 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8 м/с
81 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 181940 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 185149 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 122508 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 143344 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 132641 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 364610 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 508566 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 545830 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 544799 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 446232 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 181940 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 314544 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 166986 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 158537 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 130092 перегляди
Актуальне
Просвітній Форум “Освіта Дивосвіту” стане місцем зустрічі лідерів думок для пошуку ключа виховання наступних поколінь українців

Просвітній Форум “Освіта Дивосвіту” стане місцем зустрічі лідерів думок для пошуку ключа виховання наступних поколінь українців

Київ • УНН

 • 228933 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. 30 вересня у Києві пройде Форум “Освіта Дивосвіту”, що збере на одному майданчику таких відомих експертів як Андрій Зелінський, Володимир Співаковський, Юлія Найдич, Олег Хомяк, Лариса Андрійченко, Сергій Собко, Ксенія Фощій, Володимир Нікітін, Георгій Коваленко та інші, передає УНН.

Деталі

Головна тема обговорення — необхідні трансформації освіти для виховання гідної та вільної особистості. Початок події о 10.00, за адресою Pochayna Event Hall, просп. С. Бандери, 23, 3-й поверх.

Форум “Освіта Дивосвіту” — це відверта розмова про необхідність змін у світі і зокрема — в освіті, що спроможні забезпечити трансформацію України й українців. Це неможливо без роботи та розвитку кожного, хто прагне змін і готовий брати на себе відповідальність за себе та наше спільне майбутнє. А для цього необхідно створити спільне поле однодумців, які створюють умови для таких змін. І освіта — це частина такого середовища, де нам всім потрібно навчатися.

Цілями Форуму є:

долучитися до сильного ком’юніті особистостей-змінотворців,

дізнатися про практичні кейси виховання особистостей від прогресивних лідерів,

поспілкуватись із лідерами думок і побачити майбутнє під новим кутом.

Організаторами і спікерами Форуму “Освіта Дивосвіту” виступають провідні українські експерти і лідери думок у галузях освіти, філософії, бізнесу, інвестицій, соціальних проєктів, військової справи тощо. Це сузірʼя дуже потужних, щирих, небайдужих людей, що вже проявляють Дивосвіт у своїй діяльності.

Андрій Зелінський, амбасадор форуму і співзасновник УАЛ, пояснює концепцію Форуму: “Світ змінюється, в ньому стає все менше місця для свободи. Тому сьогодні дуже важливо подбати про те, аби наступні покоління жили вільно і гідно. Це вимагає від нас чималих зусиль, зокрема потужної боротьби на полі освіти. Світ вільних і гідних людей я розвиваю як концепцію Дивосвіту в книзі „Семенові Зорі“. Дивосвіт — це простір особистої людської свободи. Також це світ, який людина тче своїм особистим сприйняттям реальності навколо. Життя — мандрівка і бути людиною — це обирати, які сенси інтегрувати у власне життя. Освіта Дивосвіту допомагає нам розібратися у власному сенсі, дозволяє нам ставати людьми, реагуючи на те, що діється навколо нас. Відтак концепція цього Форуму пов’язана з найважливішим завданням людського суспільства: як вибороти, на рівні власного сенсу і на полі бою, світ вільної і гідної людини”.

Форум “Освіта Дивосвіту” створюється для людей, які запалюють зорі, для тих, хто прагне найкращого майбутнього для України, хто відчуває, що ми маємо пройти через кардинальні зміни та трансформацію. Ми запрошуємо: викладачів, директорів шкіл, освітніх управлінців, представників організацій, що формують особистість, батьків та студентів педагогічних ВНЗ та всіх бажаючих долучитися.

“Україна знаходиться зараз в трансформаційному процесі, дуже важкому, кривавому. Але неможливо сподіватися на кардинальні зміни в суспільстві, без зміни самих носіїв світогляду. Освіта має народжувати субʼєкта і особистість, спроможну творити Дивосвіти” — пояснює ідею заснування Форуму меценатка Інесса Кравченко, за чиєї ініціативи та підтримки проводиться Форум.

Згідно з концепцією Дивосвіту, освіта — це шлях, що має 8 етапів формування особистості. Кожен етап під час форуму розкриватимуть два спікери: теоретик і практик. Також на учасників чекають два театральних перформанси та чотири музичних виступи. Детальніше з програмою можна ознайомитися за посиланням: https://forum-osvita-dyvosvitu.koleso-gizni.com.ua/.

Спікери Форуму:

Андрій Зелінський. Засновник Української академії лідерства, політолог, військовий капелан, амбасадор форуму.

Володимир Співаковський. Вчений, письменник, візіонер, підприємець, едьюкейтор, громадський діяч, засновник першої в Україні приватної школи-ліцею “Гранд”.

Юлія Найдич. Керівниця Школи освітніх управлінців у Kyiv-Mohyla Business School.

Олег Хомяк. Політичний психолог.

Лариса Андрійченко. Співзасновниця та очільниця школи Britannica School, освітянка, співініціаторка Спільноти українських освітян.

Сергій Собко. Бригадний генерал ЗСУ, Герой України.

Ксенія Фощій. Волонтерка, реабілітолог.

Володимир Нікітін. Доктор культурології, професор. Засновник проєкту Foundation for Future.

о. Георгій Коваленко. Ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості.

Антон Семенов. Психотерапевт, соціальний психолог, засновник проєкту “Як ти, брате?”

Анна Гвоздяр. Директорка Благодійного фонду Сергія Притули.

Віталій Хромець. Доктор філософських наук, координатор ініціативної групи “Інакша освіта”.

Євгенія Матейчук. Керівниця Української академії лідерства.

Олександр Філоненко. Доктор філософських наук, доцент філософського факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Андрій Мельник. Засновник середовища мислення cowo.guru.

Особливою частиною програми Форуму стане розділ, присвячений пам’яті Ігоря Козловського, видатного громадського діяча, письменника, вченого, релігієзнавця, кандидата історичних наук, що мав брати участь у Форумі та надавав всіляку підтримку нашій ініціативі. Втрата такої великої особистості непоправна. Але ми будемо зберігати пам’ять і спадщину цієї великої та мудрої Людини.

“Форум „Освіта Дивосвіту“ є непересічною подією, яка має поставити надважливі питання щодо сенсів, ціннісних орієнтацій та змісту не тільки освітнього процесу, але й розуміння того, хто ми і куди рухаємося. Відповіді на ці питання, які будуть намагатися дати спікери на цьому заході, будуть різними, можливо неповними, але важливими і щирими. Це дозволить окреслити найбільш актуальні проблеми під час катастрофічної реальності, яку переживає наша Україна”, — казав Ігор Анатолійович.

Володимир Співаковський, засновник першої в Україні приватної школи і учасник Форум, пояснює: “В умовах тотального хаосу та невизначеності, світ має бути здивований несподіваними чудесами. А саме — розворотом колеса історії. І Форум покаже ці чаклунства. Досі дивосвіт створювався природою та людьми. Тепер до них приєднався „третій“ учасник — штучний інтелект, який уже показав свою суперсилу, відкривши дітям багатовікову таємницю „як навчитися вчитися?“. Це призводить до системи освіти 5.0., в якій особистості i дивосвіт живуть в одному креативному просторі, постійно його удосконалюючи”.

*Дивосвіт — це світ вільних людей, що втілюють у життя свої мрії.

Концепція форуму заснована на книзі о. Андрія Зелінського “Семенові зорі”. Це — алегорична казка, де кожен герой грає свою важливу роль, додаючи у спільну історію власних сенсів, а кожна подія спонукає до глибоких роздумів і сприяє особистому зростанню. Шлях героя цієї казки і було взято за основу. Ідею Дивосвіту експерт вже втілює в роботі та програмі навчання Української академії лідерства, що теж буде представлена на форумі.

Партнери проєкту: Українська Академія Лідерства, KMBS, ГО “FOUNDATION FOR FUTURE”, cowo.guru, TЦ GORODOK Gallery, Культурний хаб “Донеччина”, Britannica School, Інакша Освіта, Видавництво Старого Лева, Агенція n’craft, Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості.

Генеральний медіапартнер: Osvita.ua

Інформаційні партнери: ТРК Київ, Еспресо, Громадське радіо, Радіо Культура, УНН, 44.ua, The Mind, Вечірній Київ, Рубрика, Всеосвіта, womo, Viva

ЩО: Форум “Освіта Дивосвіту”

ДЕ: Pochayna Event Hall, просп. С. Бандери, 23, 3-й поверх

КОЛИ: 30 вересня, початок 10.00

КВИТКИ: https://secure.wayforpay.com/payment/osvita_dyvosvitu_2023

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,286.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,796.57