Пространство с большим будущим: как на Киевщине продолжает работу Молодежный центр, восстановленный благотворителями после попадания российской ракеты

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  23285 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  107360 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  142379 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  137125 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133060 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  116969 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  98773 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115882 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115603 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114527 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

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9 апреля 2024, 13:31  •  199391 просмотра
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5 апреля 2024, 10:51  •  417262 просмотра

Пространство с большим будущим: как на Киевщине продолжает работу Молодежный центр, восстановленный благотворителями после попадания российской ракеты

Отремонтированный Молодежный центр Fun Hub в Барышевке Киевской области, который ранее был разрушен российской ракетой, теперь полностью функционирует, предоставляя молодым людям пространство для проведения образовательных мероприятий и волонтерской деятельности.

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Пространство с большим будущим: как на Киевщине продолжает работу Молодежный центр, восстановленный благотворителями после попадания российской ракеты

В результате утренней атаки рф на Харьков повреждена ТЭЦ, которая питает город - мэр

Российская атака на Харьков и область повредила ТЭЦ, которая питает город, заявил мэр.

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В результате утренней атаки рф на Харьков повреждена ТЭЦ, которая питает город - мэр

Родная мать стала донором: в Институте Шалимова рассказали об успешной трансплантации почки 31-летней женщине

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии 31-летней женщине, которая с детства страдает почечной недостаточностью, успешно пересадили почку от матери.

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Родная мать стала донором: в Институте Шалимова рассказали об успешной трансплантации почки 31-летней женщине

Денежное вознаграждение и отпуск: что предусматривает законопроект о мобилизации за уничтоженную технику врага

Украинские военнослужащие будут получать вознаграждение за уничтожение вражеского оружия и техники в размере от 11680 грн до 876 000 грн, а также будут иметь право на дополнительный отпуск до 15 дней в год во время военного положения.

Война •   •  4248 просмотра
Денежное вознаграждение и отпуск: что предусматривает законопроект о мобилизации за уничтоженную технику врага

В киевском метро заработали информационные стойки для коммуникации со справочным центром подземки

Информационные стойки, расположенные на платформах большинства станций киевского метрополитена, теперь позволяют пассажирам оперативно связаться с информационным центром метрополитена, нажав кнопку вызова, чтобы узнать о графике работы станций, или получить помощь для маломобильных пассажиров.

Общество •   •  4191 просмотра
В киевском метро заработали информационные стойки для коммуникации со справочным центром подземки

Зеленский встретился с президентом Чехии: обсудили оборонную поддержку и заключение двустороннего соглашения по безопасности

Зеленский встретился с президентом Чехии Павлом в Вильнюсе. Лидеры государств обсудили оборонную поддержку Украины, усиление сотрудничества в оборонной промышленности, интеграцию в ЕС и НАТО и заключение двустороннего соглашения о безопасности.

Война •   •  6680 просмотра
Зеленский встретился с президентом Чехии: обсудили оборонную поддержку и заключение двустороннего соглашения по безопасности

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Полное восстановление Трипольской ТЭС, разрушенной российским ракетным ударом, может занять до 7 лет и будет стоить десятки миллиардов гривен.

Война •   •  23285 просмотра
Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

В Украине резко выросли продажи гибридных автомобилей: назвали топ моделей

В первом квартале 2024 года в Украине было зарегистрировано более 4700 новых и подержанных гибридных легковых автомобилей, среди которых самыми популярными новыми моделями стали Toyota RAV-4, Toyota Camry и Nissan Qashqai, а в сегменте подержанных гибридов - Ford Fusion US, Chevrolet Volt и Toyota Prius.

Экономика •   •  5105 просмотра
В Украине резко выросли продажи гибридных автомобилей: назвали топ моделей

При поддержке Германии украинские ветераны и их семьи могут получить до 400 тыс грн на открытие бизнеса

Украинские ветераны войны и их семьи могут получить гранты до 400 000 гривен на открытие малого бизнеса. В правительстве сообщили об основных требованиях и о том, как зарегистрироваться.

Общество •   •  4885 просмотра
При поддержке Германии украинские ветераны и их семьи могут получить до 400 тыс грн на открытие бизнеса

россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Купянска на Харьковщине, есть повреждения

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Купянске Харьковской области, вызвав пожары и повреждения жилых домов.

Война •   •  7167 просмотра
россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Купянска на Харьковщине, есть повреждения