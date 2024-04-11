Пространство с большим будущим: как на Киевщине продолжает работу Молодежный центр, восстановленный благотворителями после попадания российской ракеты

В городке Барышевка Киевской области работает обновленный Молодежный центр Fun Hub. Предыдущее помещение центра разрушила российская ракета 11 марта 2022 года. Тогда часть Барышевской общины была оккупирована, а сам городок регулярно обстреливали. После деоккупации области активисты взялись восстанавливать Fun Hub - и 4 ноября 2022 года он полноценно заработал. С работой обновленного Молодежного центра ознакомились журналисты УНН.

Детали

Fun Hub находится в Барышевском доме культуры. Здесь молодежь посещает киновечера и тренинги, играет в игры и полезно проводит время, в частности плетет сетки и производит окопные свечи для защитников.

"На базе пространства свою деятельность сосредотачивает активная молодежь, которая готова брать на себя ответственность, и привлекать другие ресурсы. У этого пространства большое будущее", - комментирует директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Татьяна Волочай.

"Он психологически разгружает, что очень важно в условиях войны. Особенно для молодежи, потому что у многих родные воюют. У меня, например, папа военный", - добавляет участник Молодежного пространства Максим Цимах.

В свою очередь председатель Барышевского молодежного совета Игорь Нечитайло рассказал, что деятельность Центра можно разделить на три направления - содержательный досуг, неформальное образование, а также волонтерская деятельность.

10 апреля на базе Центра состоялась презентация всеукраинского конкурса "Час діяти, Україно!". Целью конкурса является решение важных социальных вопросов в громадах. Победители могут получить до 100 тысяч гривен на собственные проекты. Благотворительный фонд выбрал приоритетными направлениями сохранение традиций и культуры, реабилитацию ветеранов, развитие общественных пространств, проекты по образованию, медицине или инфраструктуре.

"В рамках этого конкурса в 2022 году мы поддержали создание более восьми десяти укрытий в школах. Именно в рамках этого конкурса в прошлом году мы поддержали более тридцати классов безопасности. Также, за два года полномасштабного вторжения, это более тридцати общественных пространств и ветеранских пространств", - добавляет Волочай.

В этом году конкурс "Час діяти, Україно!" выделяет 14 миллионов гривен на проекты. География конкурса достаточно большая, и действует в 13 областях Украины.

На конкурс могут подаваться представители местного самоуправления, коммунальные учреждения, общественные организации, медицинские и образовательные учреждения.

Прием заявок для участия в конкурсе продлится до 12 мая 2024 года.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.