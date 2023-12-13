"Просто отдать свои территории, это абсолютное безумие": Зеленский отверг идею передачи украинских земель россии

Просто отдать России украинские территории - это абсолютное безумие, ведь вопрос не только в земле, но и в людях. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Байденом, передает корреспондент УНН.

Как может Украина просто отдать свои территории? Это абсолютное безумие если честно. Мы очень часто вспоминаем Бога, это точно не по христиански. Там живут наши люди, там живут семьи, там дети и все это часть украинского общества. Мы говорим о живых людях, над ними издеваются, их насилуют, их убивали... Вопрос не только же в земле, вопрос в живых людях. Отдать детей? Пусть те голоса, я не знаю кто об этом говорит ... У меня к ним один вопрос, готовы ли они отдать своих детей в руки террористам? Думаю, что нет. - сказал Зеленский.

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Бывший президент Украины Кучма выражает скептицизм относительно согласия путина на мирные переговоры по Украине, объясняя это неспособностью российского лидера признать поражение перед своим народом.