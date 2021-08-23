Прощальное турне Меркель, Крымская платформа: вернет ли Зеленский Украину в мировую повестку

КИЕВ. 23 августа. УНН. Несмотря на то, что традиционный политический сезон в Украине начинается осенью, конец августа чрезвычайно богат на цепочку значимых событий. Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев, саммит Крымской платформы, 30-летие Независимости Украины, а последний день лета закончится встречей Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. УНН разбирался, что значат для страны все эти события в геополитическом плане, и сможет ли Зеленский закрепить украинскую повестку на международным уровне.

Символический визит Меркель

Приезд канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину, 22 августа был одним из последних зарубежных визитов политического лидера Германии на этом посту. Визит состоялся после переговоров канцлера с президентами США и России. Эксперты называют этот визит важным с имиджевой точки зрения, а его результаты “вполне ожидаемыми и банальными”, так как ключевой темой встречи была война на Донбассе и Северный поток-2, и дублирование старых позиций по этим темам.

Немецкий политолог Андреас Умланд поясняет УНН, что этот визит по сути закончился тем, что Зеленский и Меркель снова изложили немецко-украинскую позицию, но здесь более важен факт самого визита.

“Позиции по Северному потоку остались старыми. Некое охлаждение отношений между Германией и Украиной появилось из-за окончания строительства Северного потока-2, но приезд министра энергетики Германии на Крымскую платформу это уже хорошо. По поводу Северного потока Меркель не могла занять другую позицию, потому что это интересы Германии. В свою очередь важно, что она уверила Украину в энергетической безопасности и если Россия будет использовать поток как оружие, санкций ей не избежать”, — говорит Умланд.

Николай Капитоненко, эксперт-международник МЦПД говорит, что ключевая проблема пребывания Меркель при власти, то, что она хотела построить безопасную Европу и ей это не удалось сделать в первую очередь из-за того, что происходит на Востоке. “Из-за позиции России, из-за непродуманного восточного партнерства, из-за слабых и неэффективных постсоветских государств, которые не оправдали ожидания Германии. Визит сначала в Россию, потом в Украину — как символ ее несбывшиеся мечты. В конце сентября она уходит, и ожидать каких-то обещаний и т.д. было неправильно. Это логичный политический конец”, — говорит он.

Алена Гетьманчук, директор Центра “Новая Европа” обращает внимание на дату визита Меркель: после Москвы и до саммита Крымской платформы и 30-летия Дня независимости Украины, в которых Меркель не будет участвовать.

“Могло бы быть действительно эффектно: канцлер Германии и министр иностранных дел этой страны два дня подряд находятся с визитом в Украине. Могло бы, если бы Меркель приехала (или осталась) на Крымскую платформу 23 августа, а Гайко Маас — 24 августа в День независимости, или же наоборот”, — считает она.

Умланд называет это преувеличением и обращает внимания на позицию Меркель касательно Крымской платформы и причинами, почему так произошло. По его словам ключевое — это события в Афганистане, второе — политический уровень гостей на саммите, больше министерско-дипломатический.

“Я четко сказала, что аннексию Крыма мы считаем нарушением международного права. Здесь ничего не изменилось. Мы говорили о том, что приедет на Крымскую платформу наш министр иностранных дел, и за день до этого я приеду. То, что наш министр сейчас не приедет, не связан с нашими отношениями с Россией, а лишь с тем, какая ситуация сложилась сейчас в Афганистане. Поэтому мы сейчас отправляем сюда нашего министра энергетики и экономики, который имеет такой же ранг, как министр иностранных дел”, — пояснила она во время своего визита в Киеве.

Эксперты полагают, что кто бы не стал преемником Меркель, не стоит ждать изменения риторики, особенно что касается Донбасса. Последний месяц, Германия не раз озвучивала требование — имплементировать “формулу Штайнмайера”, которую Киев согласился ввести в украинское законодательство. Сейчас же украинская власть должна выбрать курс и позицию по данному обещанию, которое украинское общество в большинстве своем воспринимает как угрозу национальной безопасности страны.

Пиар к годовщине Независимости

Изначально запустить “Крымскую платформу” власть планировала в мае этого года — под годовщину депортации крымских татар в 1944 году. Однако торжественное открытие решили перенести на август, накануне Дня независимости. 23 и 24 августа политические аналитики предлагают рассматривать в комплексе как демонстрацию главных месседжей: Крым это Украина, у страны есть международная поддержка, в том числе в виде ключевого партнера -Германии, а военный парад как демонстрацию силы и защиты Европы от агрессора соседа — России.

Крымский саммит действительно значительное информационное событие. В столицу приехали представители из более чем 46 стран мира (все страны ЕС и НАТО). Среди которых, 14 лидеров государств: 10 президентов, четыре премьера, главы парламентов и 13 министров иностранных дел, министры обороны, министры энергетики и послы.

Сегодня в ходе саммита ряд участников сделали заявления, которые объединяет один тезис — страны не признают аннексию украинского полуострова Россией. Организация саммита “Крымская платформа” стоила государственному бюджету почти 6,8 млн гривен, а по неофициальной информации бюджет превысил 2 млн долларов. Ещё около 5,5 млрд гривен выделили на празднование Дня независимости. По словам экспертов, это цена возвращения страны в мировое информационное поле, так как предметно платформа ничего не решает.

“Одна из основных проблем Крымской платформы, как мне кажется, — это отсутствие критериев успеха или неудачи. Любое дипломатическое усилие чего-то стоит. И если оно предпринимается не для фотоотчета, то лучше понимать, к чему и зачем стремиться. Но если обобщить, то у нас многовато проблем даже в отношениях с соседями — проблем, которые давно уже надо было решить. Во-вторых, Крым из глобального вызова миропорядку превратился в ограниченную проблему региональной безопасности. Последний пункт особенно любопытен, потому что и сам миропорядок изменился. По сути, вся наша Крымская стратегия сводилась к тому, чтобы держать его „в фокусе внимания“, эти слова можно было услышать чаще всего. Так вот выясняется, что даже эта ограниченная задача требует чего-то гораздо большего, чем тезис о российской угрозе для всего мира”, — говорит Капитоненко.

Сами же создатели “Крымской платформы” называют ее “консультативно-коммуникационным механизмом”. После сегодняшнего дня “платформа” будет действовать как целый комплекс мероприятий на различных уровнях, которые будут объединены целями, прописанными в “Крымской декларации”.

Речь идет, например, о принципах непризнания принадлежности Крыма России, об усилении санкций против нее, о защите прав человека в Крыму, обеспечении безопасности в Азовско-Черноморском регионе или о “преодолении негативных экономических и экологических последствий оккупации”. Однако что нового в этом спустя семь лет оккупации полуострова до сих пор неясно. К примеру, права крымских татар системно нарушаются, однако “обеспокоенность” европейских политиков никак не решает проблему, и предпосылок, что что-то измениться нет. Аналогично как и последствий для России, руководство которой будет спокойно продолжать действовать в своих интересах. Как пример эксперты приводят Турцию, которая с 1974 года под санкциями держит в оккупации Северную часть Кипра.

“Это хорошая инициатива, Украина о себе должна напоминать и это правильно. Но последние события в Афганистане подрывают смысл этой платформы, потому что сейчас международное внимание, в том числе Восточной Европы приковано к „горящей“ проблеме. Именно поэтому вместо анонсированного участия МИД Германии на Крымской платформе, приехал министр энергетики”, — говорит Умланд.

УНН подробно разбирал “афганский кейс” как урок для украинских политиков и почему важно не допустить состояния усталости от нас западных партнеров. Эксперты указывают, что такая информационная активность страны хороший ход только в совокупности понимания курса дальнейшего направления и практических действий. Тягаться в информационной войне с Россией Украина не сможет из-за ограниченных финансовых ресурсов, а держать долго на повестке Крым или Донбасс тоже не удастся, так как афганские беженцы станут головной болью европейских государств и США вместе осенней волной коронавируса. Поэтому украинскому руководству накануне визита Зеленского к Байдену уже стоит подготовить вместо просьб — конкретные предложения, а вместо обещаний — констатировать конкретные результаты.