Пророссийский кандидат Петер Пеллегрини одержал победу на президентских выборах в Словакии, получив 53% голосов во втором туре. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

На президентских выборах в Словакии после подсчета 99 процентов голосов победил пророссийский кандидат Петер Пеллегрини, который является союзником словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

Его победа с 53 процентами голосов во втором туре выборов укрепляет связи Центральной Европы с москвой.

Поражение потерпел бывший министр иностранных дел Иван Корчок, который является решительным сторонником Украины и критиком господина Фицо. Корчок активно выступал против пророссийской политики и критиковал сотрудничество Фицо с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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