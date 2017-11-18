Прорыв активистов в Летний театр в Одессе: произошли столкновения с правоохранителями

Несколько сотен одесситов пришли на акцию протеста возле Летнего театра. Главное их требование не позволить застроить эту территорию в Городском саду, а также запретить вырубку деревьев. Несколько десятков молодых людей прорвались на территорию и сломали ворота.

Они демонстративно вынесли их. Между правоохранителями и активистами произошла небольшая потасовка, в ход пошли дымовые шашки и петарды. Сейчас стычки продолжаются.

Напомним, одесские активисты заявили, что неизвестные захватили Летний театр.