Прорыв активистов в Летний театр в Одессе: произошли столкновения с правоохранителями
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Несколько сотен одесситов прорвались в Летний театр в Городском саду, произошли столкновения между правоохранителями и активистами. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Несколько сотен одесситов пришли на акцию протеста возле Летнего театра. Главное их требование не позволить застроить эту территорию в Городском саду, а также запретить вырубку деревьев. Несколько десятков молодых людей прорвались на территорию и сломали ворота.
Они демонстративно вынесли их. Между правоохранителями и активистами произошла небольшая потасовка, в ход пошли дымовые шашки и петарды. Сейчас стычки продолжаются.
Напомним, одесские активисты заявили, что неизвестные захватили Летний театр.