Прорив активістів до Літнього театру в Одесі: сталися сутички з правоохоронцями

Кілька сотень одеситів прийшли на акцію протесту біля Літнього театру. Головна іх вимога не дозволити забудувати цю територію у Міському саду, а також заборонити вирубку дерев. Кілька десятків молодиків прорвалися на територію та зламали ворота.

Вони демонстративно винесли їх. Між правохоронцями та активістами сталася невелика штовханина, у хід пішли димові шашки та петарди. Наразі сутички продовжуються.

Нагадаємо, одеські активісти заявили, що невідомі захопили Літній театр.