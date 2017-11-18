Прорив активістів до Літнього театру в Одесі: сталися сутички з правоохоронцями
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кілька сотень одеситів прорвалися до Літнього театру в Міському саду, сталися сутички між правоохоронцями і активістами. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Кілька сотень одеситів прийшли на акцію протесту біля Літнього театру. Головна іх вимога не дозволити забудувати цю територію у Міському саду, а також заборонити вирубку дерев. Кілька десятків молодиків прорвалися на територію та зламали ворота.
Вони демонстративно винесли їх. Між правохоронцями та активістами сталася невелика штовханина, у хід пішли димові шашки та петарди. Наразі сутички продовжуються.
Нагадаємо, одеські активісти заявили, що невідомі захопили Літній театр.