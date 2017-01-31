Прокуратура открыла производство в отношении полицейских, которые из-за видеозаписи избили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Прокуратурой начато досудебное расследование в отношении сотрудников управления патрульной полиции в Киеве об избиении мужчины, который пытался записать на мобильный телефон незаконные действия правоохранителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Так, прокуратурой начато досудебное расследование в отношении сотрудников управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины по факту спричення телесных повреждений гражданину, который пытался зафиксировать на мобильный телефон незаконные, по его мнению, действия правоохранителей.
Сведения об этом факте внесены в ЕРДР по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.
Видео с записью инцидента будет приобщено к материалам уголовного производства.
Досудебное расследование будет проводить следственный отдел прокуратуры города Киева.
Как сообщал УНН, инспектору роты батальона Управления патрульной полиции в Тернополе сообщили о подозрении в избиении местного жителя.