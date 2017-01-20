Прокуратура вернула Минобороны спортбазу для тренировки военных спортсменов в Одессе

Так, в интересах государства в девятилетних судебных тяжбах окончательно отменили предыдущие незаконные судебные решения и противоправную государственную регистрацию недвижимого имущества спортивного комплекса, расположенного в центре Одессы, за частным обществом.

По информации пресс-службы, указанная военная база общей площадью 6 тыс. кв. м и футбольный стадион с футбольной ареной на 30 тыс. зрителей благодаря преступным сделкам частных дельцов и незаконному судебному решению изъяли у Министерства обороны Украины в 2007 году.

"Этому предшествовало заключение незаконного инвестиционного договора по строительству на территории футбольного стадиона жилого квартала и передаче части квартир военнослужащим, заключенного частным предприятием с бывшим представителем оборонного ведомства Мельником В.Л. (который в настоящее время осужден к реальному лишению свободы)", - сказано в сообщении.

В результате проведенной аферы владельцам фирмы удалось зарегистрировать за собой всю спортивную базу вместе со стадионом общей стоимостью более 65 млн грн (без учета стоимости самого земельного участка в центре города Одессы), а взамен Минобороны Украины ни одного квадратного метра жилой площади не получило.

В дальнейшем все указанное имущество перепродали третьим лицам, чтобы избежать возможной ответственности за незаконные действия.

Сейчас военной прокуратурой обеспечены меры по окончательному оформлению военного спортивного комплекса за оборонным ведомством, во владении которого он находился с 1966 года.