Прокуратура вернула Минобороны спортбазу для тренировки военных спортсменов в Одессе

ukru
15:33 • 95725 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 106035 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 105038 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 129153 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 111731 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119408 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129924 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140135 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144497 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132356 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 111806 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 122534 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 104466 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 101490 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 66596 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 95725 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 66596 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 101490 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 129153 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 164953 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 135402 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 143711 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 148715 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147333 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 150808 просмотра
Актуальное
Прокуратура вернула Минобороны спортбазу для тренировки военных спортсменов в Одессе

Прокуратура вернула Минобороны спортбазу для тренировки военных спортсменов в Одессе

Киев • УНН

 • 7878 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Главная военная прокуратура вернула оборонному ведомству незаконно захваченную в Одессе базу спортивного комплекса для тренировки военных спортсменов, в том числе олимпийского резерва. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

Так, в интересах государства в девятилетних судебных тяжбах окончательно отменили предыдущие незаконные судебные решения и противоправную государственную регистрацию недвижимого имущества спортивного комплекса, расположенного в центре Одессы, за частным обществом.

По информации пресс-службы, указанная военная база общей площадью 6 тыс. кв. м и футбольный стадион с футбольной ареной на 30 тыс. зрителей благодаря преступным сделкам частных дельцов и незаконному судебному решению изъяли у Министерства обороны Украины в 2007 году.

"Этому предшествовало заключение незаконного инвестиционного договора по строительству на территории футбольного стадиона жилого квартала и передаче части квартир военнослужащим, заключенного частным предприятием с бывшим представителем оборонного ведомства Мельником В.Л. (который в настоящее время осужден к реальному лишению свободы)", - сказано в сообщении.

В результате проведенной аферы владельцам фирмы удалось зарегистрировать за собой всю спортивную базу вместе со стадионом общей стоимостью более 65 млн грн (без учета стоимости самого земельного участка в центре города Одессы), а взамен Минобороны Украины ни одного квадратного метра жилой площади не получило.

В дальнейшем все указанное имущество перепродали третьим лицам, чтобы избежать возможной ответственности за незаконные действия.

Сейчас военной прокуратурой обеспечены меры по окончательному оформлению военного спортивного комплекса за оборонным ведомством, во владении которого он находился с 1966 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы