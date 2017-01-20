Прокуратура повернула Міноборони спортбазу для тренування військових спортсменів в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ.20 січня. УНН. Головна військова прокуратура повернула оборонному відомству незаконно захоплену в Одесі базу спортивного комплексу для тренування військових спортсменів, у тому числі олімпійського резерву. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Так, в інтересах держави у дев’ятирічних судових тяжбах остаточно скасовано попередні незаконні судові рішення і протиправну державну реєстрацію нерухомого майна спортивного комплексу, розташованого у центрі Одеси, за приватним товариством.
За інформацією прес-служби, вказана військова база загальною площею 6 тис. м кв та футбольний стадіон з футбольною ареною на 30 тисяч глядачів завдяки злочинним оборудкам приватних ділків та незаконного судового рішення було вилучено у Міністерства оборони України у 2007 році.
“Цьому передувало укладення незаконного інвестиційного договору щодо будівництва на території футбольного стадіону житлового кварталу та передачі частини квартир військовослужбовцям, укладеного приватним підприємством з колишнім представником оборонного відомства Мельником В.Л. (який на теперішній час засуджений до реального позбавлення волі)”, — скзаано у повідомленні.
Відтак, у результаті проведеної афери власникам фірми вдалося зареєструвати за собою всю спортивну базу разом із стадіоном загальною вартістю більше ніж 65 млн грн (без врахування вартості самої земельної ділянки у центрі міста Одеси), а взамін Міноборони України жодного квадратного метра житлової площі не отримало.
У подальшому все зазначене майно було перепродано стороннім особам, щоб уникнути можливої відповідальності за незаконні дії.
Наразі військовою прокуратурою забезпечено заходи щодо остаточного оформлення військового спортивного комплексу за оборонним відомством, у володінні якого він перебував з 1966 року.