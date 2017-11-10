Прокуратура передала в суд "дело Насирова"

"Указанные лица вчера закончили знакомиться с материалами уголовного производства, и сегодня обвинительный акт передано в суд ... Мы перед судом имеем два требования-просьбы - как можно быстрее назначить подготовительное судебное заседание (согласно действующему законодательству такое судебное заседание должно состояться в 5-дневный срок - ред.), назначить по автоматическому распределению дел коллегию в составе трех судей, каждый из которых имеет стаж работы более 5 лет. И, с учетом обстоятельств, сложности дела, просим сразу назначить запасного судью", - сказал Кривенко.

При этом он добавил: "Мы вооружены, мы готовы к рассмотрению этого уголовного производства".

Кривенко отметил, что Насиров и его адвокаты больше месяца знакомились с материалами производства, хотя обещали ранее сделать это за 2-3 дня, что заставило САП через суд ограничить сроки ознакомлении до 8 ноября.

Прокурор также отметил, что сторона защиты Насирова неоднократно заявляла, что располагает "неопровержимыми доказательства, опровергающие вину Насирова", однако при открытии ими своих материалов нам для ознакомления ни одного подобного "доказательства" прокурорами выявлено не было.

В то же время Кривенко напомнил, что мера пресечения для основного фигуранта дела действует до 12 декабря, для другого - до 15 декабря.