Прокуратура передала до суду “справу Насірова”

“Вказані особи вчора закінчили знайомитися з матеріалами кримінального провадження, і сьогодні обвинувальний акт передано до суду... Ми перед судом маємо дві вимоги-прохання — якнайшвидше призначити підготовче судове засідання (згідно чинного законодавства таке судове засідання повинно відбутися в 5-денний строк - ред.), призначити за автоматичним розподілом справ колегію в складі трьох суддів, кожен з яких має стаж роботи більше 5 років. І, з урахуванням обставин, складності справи, просимо відразу призначити запасного суддю”, — сказав Кривенко.

При цьому він додав: “Ми озброєні, ми готові до розгляду цього кримінального провадження”.

Кривенко зазначив, що Насіров та його адвокати більше місяця знайомилися з матеріалами провадження, хоча обіцяли раніше зробити це за 2-3 дні, що змусило САП через суд обмежити терміни ознайомленні до 8 листопада.

Прокурор також зауважив, що сторона захисту Насірова неодноразово заявляла, що має в своєму розпорядженні “беззаперечні докази, які спростовують вину Насірова”, однак при відкритті ними своїх матеріалів нам для ознайомлення жодного подібного “доказу” прокурорами виявлено не було.

Водночас Кривенко нагадав, що запобіжний захід для основного фігуранта справи діє до 12 грудня, для іншого — до 15 грудня.