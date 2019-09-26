Прокуратура Крыма объяснила обращение в ОАСК с иском к Кабмину
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Прокуратура АР Крым обратилась в суд с иском, для того, чтобы отменить положения законодательства, нарушающие права и свободы крымчан и внутренне перемещенных лиц. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.
"Несмотря на наличие законодательной базы, существует много проблем, которые приводят к ограничениям прав ВПЛ, в том числе крымчан. Мы обратились в суд с иском, для того, чтобы отменить положения, устанавливающие неравенство в правах и свободах крымчан и внутренне перемещенных лиц, по сравнению с другими гражданами Украины", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.
Прокуратурой Крыма установлено, что гражданам Украины предоставлено право свободно выбирать уполномоченный банк для получения социальных выплаты и в любое время осуществить его замену. Однако, отдельными положениями Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках, ВПЛ указанного права лишены. Переселенцы могут обслуживаться только в одном государственном банке, тогда как другие граждане Украины обслуживаются разными банковским учреждениями без ограничений, отметили в прокуратуре.
"Регистрация лица как внутренне перемещенного требует от государственных органов учесть его особые потребности. Очевидно, что статус ВПЛ предоставляет лицу специальные, дополнительные права, не сужая, между тем, объем конституционных прав и свобод личности и создавая дополнительные гарантии их реализации. Постановлением Окружного административного суда города Киева от 18.09.2019 производство по делу открыто", - говорится в сообщении.
Напомним, Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску прокуратуры Крыма к Кабмину об отмене ограничений для ВПЛ по получению пенсий и других выплат исключительно через Ощадбанк.