Прокуратура будет ходатайствовать о продлении меры пресечения Чаусу

ukru
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 103225 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 117459 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 121443 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 177883 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 208516 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 136371 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 129399 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 195471 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125346 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 181365 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 120844 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 128066 просмотра
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 122687 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 133066 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

05:01 • 125101 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 208525 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 195477 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 353272 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 319832 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 304057 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 102442 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 101775 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 177888 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 140799 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 181367 просмотра
Актуальное
Прокуратура будет ходатайствовать о продлении меры пресечения Чаусу

Прокуратура будет ходатайствовать о продлении меры пресечения Чаусу

Киев  •  УНН

 • 12557 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура подаст в суд ходатайство о продлении круглосуточного домашнего ареста бывшему судье Днепровского райсуда Николаю Чаусу. Об этом сообщил прокурор СПА журналистам, передает УНН.

Цитата:

"Мы будем просить суд продлить домашний арест, мера пресечения который у него сейчас есть", - рассказал прокурор.

Что было ранее

4 августа ВАКС отправил Николая Чауса под круглосуточный домашний арест - до 18 августа.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляционную жалобу. Адвокат Чауса Ростислав Кравец также анонсировал обжалования решения ВАКС.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 16 августа оставила под круглосуточным домашним арестом Николая Чауса.

Дело Чауса

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровую банку.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск.

6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев - 1 марта 2017 года - судью задержали в Кишиневе.

3 апреля 2021 года со слов адвоката стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауса.

Президент Молдовы Майя Санду поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения екссудди Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

17 мая этого года в Telegram-канале появилось видеообращение Чауса о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. Он отверг сообщение, что его похитили в 2021 году.

30 июля его обнаружили в Винницкой области. Сначала он был задержан СБУ, но потом - в "Феофании" - его задержало НАБУ. После этого Чаусу была избрана мера пресечения в рамках дела о получении взятки в 150 тыс. долларов. Чаус хранил деньги в банках, спрятанных на огороде.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы