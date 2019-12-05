Прогресс на "нормандской встрече" проложит путь к урегулированию конфликтов в ряде стран - Пристайко

“Уважаемые коллеги, через несколько дней в Париже на саммите нормандской четвёрки мы попытаемся добиться прогресса в разрешении самого крупного активного конфликта в Европе. Мы надеемся, что прогресс в этом направлении может проложить путь к мирному урегулированию конфликтов не только в Украине, но и на территориях Грузии, Молдовы и Азербайджанской Республики при полном уважении к их суверенитету и территориальной целостности в рамках международно признанных границ”, — сказал министр.

Напомним, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.