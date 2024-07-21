Киев • УНН
Гидрометцентр прогнозирует облачную погоду в начале следующей недели в Украине. Ожидаются кратковременные дожди во многих регионах, температура ночью 14-24°, днем 25-34°.
Метеорологи прогнозируют, что начало следующей недели в Украине будет облачным. Об этом сообщил Гидрометцентр, пишет УНН.
Детали
В Карпатах, на Прикарпатье, в большинстве центральных, южных областей, ночью также местами в Киевской, днем в Черниговской и Сумской областях обещают кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем 25-30°; в южной части и восточных областях ночью 19-24°, днем 29-34°.
Добавим
На Киевщине также переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 14-19°, днем 25-30°;
В Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°.
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