Прогноз погоды на 16 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сегодня, 16 февраля, в Украине погода будет преимущественно сухой. Осадки ожидаются в западных регионах, на остальной территории переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
Детали
Дожди и дожди с мокрым снегом ожидаются в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, днем от +4 до +8, ночью от -3 до +2.
На севере без осадков, днем от +3 до +6, ночью от -2 до -8. В центральной части пасмурно, днем от +3 до +7, ночью от -1 до -4. На востоке днем от +3 до +6, ночью от -2 до -9.
В южных областях днем от +5 до +8, ночью от -3 до +2.
В Киеве переменная облачность, сухо, днем от +3 до +5, ночью от -2 до -4. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.