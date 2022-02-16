Прогноз погоди на 16 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні, 16 лютого, в Україні погода буде переважно сухою. Опади очікуються в західних регіонах, на решті території мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН з посиланням на Гідрометцентр.
Деталі
Дощі та дощі з мокрим снігом очікуються у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, вдень від +4 до +8, вночі від -3 до +2.
На півночі без опадів, вдень від +3 до +6, вночі від -2 до -8. У центральній частині похмуро, вдень від +3 до +7, вночі від -1 до -4. На сході вдень від +3 до +6, вночі від -2 до -9.
У південних областях вдень від +5 до +8, вночі від -3 до +2.
У Києві мінлива хмарність, сухо, вдень від +3 до +5, вночі від -2 до -4. Вітер південний, 5-10 метрів на секунду.