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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 54456 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Прогноз погоди на 16 лютого

Прогноз погоди на 16 лютого

Київ • УНН

 • 16214 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні, 16 лютого, в Україні погода буде переважно сухою. Опади очікуються в західних регіонах, на решті території мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН з посиланням на Гідрометцентр.

Деталі 

Дощі та дощі з мокрим снігом очікуються у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, вдень від +4 до +8, вночі від -3 до +2.

На півночі без опадів, вдень від +3 до +6, вночі від -2 до -8. У центральній частині похмуро, вдень від +3 до +7, вночі від -1 до -4. На сході вдень від +3 до +6, вночі від -2 до -9.

У південних областях вдень від +5 до +8, вночі від -3 до +2.

У Києві мінлива хмарність, сухо, вдень від +3 до +5, вночі від -2 до -4. Вітер південний, 5-10 метрів на секунду.

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