Детали

В НАПК отмечают, Philip Morris International — американская глобальная сигаретная и табачная компания, которая продает свою продукцию в более 180 странах мира, самые известные марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагревания табака IQOS). В россии Philip Morris International представлена двумя аффилированными компаниями: фабриками АО “Филип Моррис Ижора” в Ленинградской области и филиалом АО “Филип Моррис Ижора” “Филип Моррис Ижора Кубань” в Краснодаре, а также организацией ООО “Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг” с филиалами примерно в 100 городах страны.

Доля рынка торговых марок “Филип Моррис Интернешнл” в россии составила 30,1% в 2019 году. Так, компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, за счет которого затем содержится и российская армия.

В настоящее время совокупный объем инвестиций Philip Morris International в рф превышает 2 млрд долларов. Имея уверенность в экономическом потенциале россии, компания реализует масштабную долгосрочную инвестиционную программу. С 2017 года в локализацию производства инновационного продукта — табачных стиков для IQOS на территории фабрики в Ленинградской области уже инвестировано более 14 млрд руб. А общий объем инвестиций в фабрику, которая была открыта в Ленинградской области в начале 2000 года, превышает 1,1 млрд долл.

Согласно данным финансовой отчетности российского подразделения Philip Morris, выручка компании в первый год полномасштабного вторжения рф в Украину выросла на 8% до 140,3 млрд руб, а чистая прибыль до 48,2 млрд руб, что на 45% больше, чем в 2021 году. Соответственно, налога на прибыль в бюджет агрессора было уплачено на сумму более 136 млн долл.

В НАПК отметили, что еще в начале полномасштабной войны Philip Morris заявил о намерении продать свой российский бизнес, чтобы сохранить свою репутацию. Однако все “попытки” продать российский бизнес якобы не увенчались успехом, и корпорация до сих пор остается одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет.

Вторая компания, Japan Tobacco International (JTI), является несомненным лидером табачного рынка в россии (доля рынка около 34,9%). Она является одной из крупнейших FMCG-компаний в стране по объему продаж. В портфель компании на российском рынке входят международные бренды Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и российские марки “Донской табак”, Kiss, Play, “Петр I”, “Тройка” и другие.

Компания является одним из крупнейших производителей продуктов с пониженным риском (устройство для нагревания табака Ploom и электронный испаритель капсульного типа Logic Compact). JTI — крупнейший инвестор и ведущий налогоплательщик в российской табачной индустрии. За последние 20 лет инвестиции JTI в экономику рф превысили 4,6 миллиарда долларов. Налоговые платежи компании в 2020 году обеспечили 1,4% дохода федерального бюджета рф. Сама компания же открыто заявляла о том, что российский рынок генерировал около 2 млрд долл. в 2022 году для JT группы, или примерно 11% ее консолидированного дохода за 2022 год.

Хотя представители JTI заявляли, что JT Group приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в россии, но компания все еще продолжает производить и распространять продукцию в россии.

Напомним

НАПК является органом, ответственным за развитие системы комплаенса в частном секторе. Во время процедур комплаенса контрагенты подлежат проверке на добропорядочность, в том числе социально ответственное ведение бизнеса в соответствии с стандартами ОЭСР.