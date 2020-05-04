Проблемы с разрешением на перелет: футболист Роналду не смог вернуться в Италию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду застрял на Мадейре и не смог вылететь в Турин, информирует УНН со ссылкой на "football-italia.net".
Частный самолет Роналду, на котором футболист должен был отправиться в Италию, до сих пор находится в Мадриде. Это связано с ограничениями на перелеты, введенными правительством Испании.
Отмечается, что транспортному средству трижды отказывали в разрешении на взлет.
Примечательно, ранее "Ювентус" отозвал игроков на базу после того, как итальянское правительство дало своим спортивным клубам разрешение на возобновление индивидуальных тренировок.