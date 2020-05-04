Проблеми з дозволом на переліт: футболіст Роналду не зміг повернутися в Італію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Нападник “Ювентуса” та збірної Португалії Кріштіану Роналду застряг на Мадейрі та не зміг вилетіти в Турин, інформує УНН з посиланням на “football-italia.net”.
Приватний літак Роналду, на якому футболіст повинен відправитися в Італію, до сих пір знаходиться в Мадриді. Це пов’язано з обмеженнями на перельоти, введеними урядом Іспанії.
Зазначається, що транспортному засобу тричі відмовляли в дозволі на зліт.
Примітно, раніше “Ювентус” відкликав гравців на базу після того, як італійський уряд дав своїм спортивним клубам дозвіл на відновлення індивідуальних тренувань.