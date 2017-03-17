О людях, которые вдохновляют, писать легко и интересно - руководитель проекта по созданию книги о Ю.Спиженко

Как возникла идея написания книги о Ю. Спиженко?

Эта идея принадлежит семье Юрия Прокоповича. Вообще книга в значительной мере является произведением его потомков, которые сейчас продолжают его дело и развивают “Клинику Спиженко”. Это попытка зафиксировать вклад в украинскую медицинскую науку, связанный с его именем.

Знаете, почему выбрали именно такое название для книги?

Это цитата Исаака Ньютона, которому принадлежит фраза “Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов”. Она означает, что делать открытия, двигать прогресс в любой сфере можно, опираясь на опыт своих великих предшественников. Когда мы знаем и понимаем историю своего дела, изучаем опыт, а не пытаемся начать все с чистого листа. Только так и делаются настоящие прорывы, и в медицине в частности. Иначе мы можем впасть в восхищение самим собой, не понимая, что до нас тоже было сделано много и наше дело: обеспечить дальнейшее движение. Самим стать “гигантами” для наших преемников.

Изучая жизнь Юрия Спиженко, мы поняли, что слова Ньютона очень точные для того, чтобы описать его путь. Спиженко всегда интересовался тем, куда движется наука, делают и делали его коллеги в мире. Собственно, это помогало ему решать самые сложные задачи — от ликвидации последствий аварии на ЧАЭС до открытия клиники неинвазивного лечения рака.

Как долго вообще шла работа над книгой?

Первые интервью для книги были сделаны примерно за год до финала работы. При этом книга не основана только на устных воспоминаниях: мы изучали много архивных материалов, чтобы создать как можно более объективную картину жизни нашего героя. Над сбором и анализом информации работал целый коллектив, в списке цитируемых в книге источников — около сотни позиций.

Какая, по Вашему мнению, главная идея книги?

Концептуальное, творческое задание мы для себя сформулировали так — сквозь призму жизни Юрия Спиженко показать и понять новейшую историю нашей страны. Историю потрясений, подъемов и конфликтов, уничтожений и перерождений. Ведь фигура Спиженко очень символическая в ​​этом смысле.

Он родился еще при Сталине в маленьком селе, потом смог получить медицинское образование, не имея никакой протекции. Прошел карьерный путь от районного врача до последнего министра здравоохранения СССР и первого министра здравоохранения независимой Украины. Причем путь был очень нелегкий, ведь в 80-е годы СССР уже охватывал экономический и социальный кризис, который неизбежно оказал влияние на медицинскую сферу.

Добавим к этому Чернобыльскую трагедию, с последствиями которой Спиженко сначала должен был справиться в Житомирской области (где в 86-м году он был главой областного отдела здравоохранения), а затем на уровне советской республики и, впоследствии, независимого государства.

1990-е годы — абсолютно новая, непредсказуемая реальность для украинцев. Время опасное (часто и смертельно опасное), но наполненное надеждами и постоянным поиском, изобретениями. Это время вершины политической карьеры Юрия Спиженко, со всеми присущими украинской политике рисками.

Наконец, двухтысячные годы — время, когда Спиженко вернулся к клинической медицине и открыл киберклинику, которая не имела аналогов даже в Восточной Европе.

Работая над книгой, мы хотели создать не бронзовый барельеф, а портрет талантливого и одновременно непростого человека, который часто оказывался в трудных ситуациях и находил решения.

Какой опыт из этой книги могут почерпнуть будущие медики?

Во время работы мы сделали для себя несколько неожиданных открытий. Например, то, что Спиженко с коллегами начали разрабатывать модель обязательного медицинского страхования (по примеру стран Запада) еще во времена Советского Союза, и продолжили этим заниматься в начале 90-х. Но, как мы видим, медицинское страхование Украина до сих пор не внедрила — настолько велико сопротивление старой, неработающей и коррупционной системы, оставшейся от СССР.

Еще один эпизод, на который мы обратили внимание, это то, что после распада Союза, Спиженко, в ранге министра, должен был решить вопрос с психиатрией, которая в советское время часто выполняла карательную функцию. Украинские диссиденты получали диагноз “вялотекущей шизофрении” и отправлялись на “лечение” — во время которого их нашпиговывали вредными препаратами.

Это позволяло советской власти уменьшить официальное количество политических заключенных в тюрьмах, за чем следил Запад (советские чиновники на финишной прямой СССР в 70-80-е годы предпочитали избегать громких скандалов). И в то же время таким образом КГБ мог контролировать диссидентское движение и запугивать тех, кто имел взгляды, несовместимые с официальной идеологией.

В 90-е годы Спиженко создал специальную независимую комиссию, которая имела право отменять такие политические диагнозы, и после “лечения” калечили судьбы многим людям. Комиссия работала автономно от больниц, ведь Спиженко не мог привлечь к этой задаче специалистов, работавших в психиатрических заведениях — многие из них ранее приобщались к борьбе с инакомыслящими под контролем органов безопасности. И никакой люстрации среди них не было. Но министр нашел выход из этой ситуации, которая десятилетиями отравляла тысячи жизней.

Опыт Спиженко показывает — даже работая в трудных условиях, в жесткой системе, настоящий профессионал и врач должен находить средства ее изменения. Можно назвать это гуманитарной миссией врача: менять к лучшему не только отдельного пациента, а мир вокруг.

О работе над книгой также рассказала руководитель проекта “На плечах гигантов” Татьяна Гончарова. Она отметила, что основой книги была именно история рода Юрия Спиженко.



История рода Юрия Спиженко и история страны через него — это основа книги. Юрий Прокопович — человек-эпоха, человек, который менял судьбу страны и людей вокруг. Который хотел расти, “выбиться в люди”, и ему это удалось. О людях, которые вдохновляют, писать легко, писать интересно. Ты с интересом ювелира относишься ко всем подробностям жизни и сложностей не возникает никаких, иногда отчаяние, когда понимал, что все те, кто мог бы рассказать о Юрии Прокоповиче, как и он сам, не дожили до этой книги. Хотя почему-то кажется, он бы сам просто улыбнулся бы, когда узнал, что о нем написали книгу. Он жил не ради таких вещей.

Во время подготовки книги вам пришлось общаться со многими коллегами, близкими, друзьями Ю.Спиженко. Есть такие, чьи рассказы запомнились больше всего?

Мы оба — Евгений (автор книги — ред.) и я, очень любим людей. Но больше всех поразила Наталья Спиженко. То, с каким уважением и любовью этот человек рассказывает о своем отце, впечатляет. Она помнит все детали, помнит, как он двигался, как брал ее за руку на прогулках, какие наставления давал... не покидало ощущение, что сейчас закончим интервью и она скажет: папа, заходи. Потому что слишком живы все ее воспоминания, слишком большая любовь и преданность семейному делу живет в ее сердце, и сердце их семьи.

Какой тираж книги? И можно ли ее где-то приобрести?

Тираж книги ограничен. По своему усмотрению им будет распоряжаться семья.