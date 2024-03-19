Призывал молиться за Украину: в беларуси арестовали священника

В Беларуси пастора евангелической церкви из Новолукомля Александра Зарецкого арестовали на 15 суток, потому что он в своих проповедях призвал молиться за Украину. Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

Согласно постановлению, 18 февраля пастор во время дежурства в храме "в присутствии граждан с целью выражения своих общественно-политических интересов" сделал следующие заявления:

"Давайте помолимся за тех, кто сидит в тюрьмах по надуманным причинам", "Посмотрите, как высшие чиновники говорят одно, а на улицах люди видят другое", "Давайте помолимся за Украину, придем на молитвы за Украину".

Суд установил, что с такими заявлениями пастор "принял участие в пикетировании" без разрешения райисполкома.

Зарецкий на суде не признал себя виновным и заявил, что высказывание было вырвано из контекста и использовано в качестве примера для объяснения во время проповеди.

Напомним

Белорусский диктатор Александр Лукашенко внес изменения в уставы вооруженных сил страны, согласно которым военнослужащим разрешается применять против граждан "огнестрельное оружие, спецсредства, боевую и специальную технику при выполнении возложенных на них задач".