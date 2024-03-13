Присвоили более 200 тыс. гривен через купоны для клиентов. Во Львове официантов одного из ресторанов разоблачили на мошенничестве

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  48216 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  56001 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  101243 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  105322 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  105792 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  121149 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120379 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118683 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  29725 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124640 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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12 марта 2024, 09:24  •  160251 просмотра
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8 марта 2024, 15:00  •  299789 просмотра

Присвоили более 200 тыс. гривен через купоны для клиентов. Во Львове официантов одного из ресторанов разоблачили на мошенничестве

Официантов львовского ресторана подозревают в присвоении более 200 000 гривен путем злоупотребления купонной системой для клиентов.

Криминал и ЧП •   •  4531 просмотра
Присвоили более 200 тыс. гривен через купоны для клиентов. Во Львове официантов одного из ресторанов разоблачили на мошенничестве

Украинских школьников с оккупированных территорий вывозят в рф на обучение по управлению дронами - Центр нацсопротивления

россия принудительно депортирует украинских подростков с оккупированных территорий в Краснодарский край для обучения управлению беспилотниками и индоктринации в "молодежную армию".

Общество •   •  8602 просмотра
Украинских школьников с оккупированных территорий вывозят в рф на обучение по управлению дронами - Центр нацсопротивления

Испытывал собственноручно переделанный пистолет: в Николаеве мужчине, который стрелял из окна, объявили о подозрении

В Николаеве 50-летний мужчина выстрелил из окна своей квартиры из переделанного пистолета, чтобы проверить его исправность. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  7169 просмотра
Испытывал собственноручно переделанный пистолет: в Николаеве мужчине, который стрелял из окна, объявили о подозрении

20 миллионов гривен выделено на поддержку криворожан после вражеской атаки - глава Днепропетровской ОГА

Из областного бюджета выделено 20 миллионов гривен на поддержку жителей Кривого Рога, пострадавших от вражеского обстрела накануне.

Общество •   •  10047 просмотра
20 миллионов гривен выделено на поддержку криворожан после вражеской атаки - глава Днепропетровской ОГА

Reuters: россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок, около 5580 единиц

По данным Федерации американских ученых, россия имеет самый большой в мире запас ядерных боеголовок - около 5580 единиц, в том числе 1710 стратегически развернутых.

Новости Мира •   •  8189 просмотра
Reuters: россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок, около 5580 единиц

Мужчина в центре Одессы избил женщину-водителя трамвая и повредил его: теперь ему грозит до 7 лет заключения

В Одессе пьяный мужчина избил женщину-водителя трамвая, распылил ей в лицо перцовый газ, повредил трамвай, и теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство.

Криминал и ЧП •   •  9013 просмотра
Мужчина в центре Одессы избил женщину-водителя трамвая и повредил его: теперь ему грозит до 7 лет заключения

На Прикарпатье произошло ДТП с участием автобуса: трое погибших, пятеро раненых

В Ивано-Франковской области автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего три человека погибли и еще пятеро получили ранения.

Общество •   •  11617 просмотра
На Прикарпатье произошло ДТП с участием автобуса: трое погибших, пятеро раненых

В Джанкойском районе оккупированного Крыма обнаружили базу военной техники рф

Украинские партизаны обнаружили базу российской военной техники в Джанкойском районе оккупированного Крыма и оперативно передали информацию Силам обороны Украины.

Война •   •  13190 просмотра
В Джанкойском районе оккупированного Крыма обнаружили базу военной техники рф

Европейский парламент принял первый в мире закон о регулировании ИИ

ЕС принял первый в мире комплексный закон, регулирующий вопросы искусственного интеллекта, включая ограничения на биометрическое наблюдение в реальном времени в общественных местах и требования по прозрачности и соблюдению законов ЕС для систем искусственного интеллекта с высокой степенью риска.

политика •   •  12525 просмотра
Европейский парламент принял первый в мире закон о регулировании ИИ

Эстония предложила план финансирования Украины на более чем 100 миллиардов евро

Эстония предложила план финансирования Украины на 120 миллиардов евро ежегодно, за счет средств, привлеченных через еврооблигации или национальные бюджеты.

Война •   •  18950 просмотра
Эстония предложила план финансирования Украины на более чем 100 миллиардов евро