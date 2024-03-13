Присвоили более 200 тыс. гривен через купоны для клиентов. Во Львове официантов одного из ресторанов разоблачили на мошенничестве

Во Львове официантов одного из заведений заподозрили в присвоении более 200 тысяч гривен заведения. Для этого они использовали систему купонов, введенную для клиентов ресторана, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По данным правоохранителей, на мошенничестве разоблачили 38-летнего жителя Львовского района и львовянку в возрасте 23 лет.

Правоохранители задокументировали несколько фактов незаконного присвоения злоумышленниками средств на общую сумму более 200 тысяч гривен.

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Следователи сообщили им о подозрениях в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым - лишение свободы на срок до пяти лет.

Досудебное расследование продолжается.