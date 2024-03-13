Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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Мужчина в центре Одессы избил женщину-водителя трамвая и повредил его: теперь ему грозит до 7 лет заключения
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Присвоили более 200 тыс. гривен через купоны для клиентов. Во Львове официантов одного из ресторанов разоблачили на мошенничестве
Официантов львовского ресторана подозревают в присвоении более 200 000 гривен путем злоупотребления купонной системой для клиентов.
Украинских школьников с оккупированных территорий вывозят в рф на обучение по управлению дронами - Центр нацсопротивления
россия принудительно депортирует украинских подростков с оккупированных территорий в Краснодарский край для обучения управлению беспилотниками и индоктринации в "молодежную армию".
Испытывал собственноручно переделанный пистолет: в Николаеве мужчине, который стрелял из окна, объявили о подозрении
В Николаеве 50-летний мужчина выстрелил из окна своей квартиры из переделанного пистолета, чтобы проверить его исправность. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.
20 миллионов гривен выделено на поддержку криворожан после вражеской атаки - глава Днепропетровской ОГА
Из областного бюджета выделено 20 миллионов гривен на поддержку жителей Кривого Рога, пострадавших от вражеского обстрела накануне.
Reuters: россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок, около 5580 единиц
По данным Федерации американских ученых, россия имеет самый большой в мире запас ядерных боеголовок - около 5580 единиц, в том числе 1710 стратегически развернутых.
Мужчина в центре Одессы избил женщину-водителя трамвая и повредил его: теперь ему грозит до 7 лет заключения
В Одессе пьяный мужчина избил женщину-водителя трамвая, распылил ей в лицо перцовый газ, повредил трамвай, и теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство.
На Прикарпатье произошло ДТП с участием автобуса: трое погибших, пятеро раненых
В Ивано-Франковской области автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего три человека погибли и еще пятеро получили ранения.
В Джанкойском районе оккупированного Крыма обнаружили базу военной техники рф
Украинские партизаны обнаружили базу российской военной техники в Джанкойском районе оккупированного Крыма и оперативно передали информацию Силам обороны Украины.
Европейский парламент принял первый в мире закон о регулировании ИИ
ЕС принял первый в мире комплексный закон, регулирующий вопросы искусственного интеллекта, включая ограничения на биометрическое наблюдение в реальном времени в общественных местах и требования по прозрачности и соблюдению законов ЕС для систем искусственного интеллекта с высокой степенью риска.
Эстония предложила план финансирования Украины на более чем 100 миллиардов евро
Эстония предложила план финансирования Украины на 120 миллиардов евро ежегодно, за счет средств, привлеченных через еврооблигации или национальные бюджеты.