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Пристайко высказался по плану "B" и "C" по Донбассу

Киев • УНН

 • 24397 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Украина имеет и план “B”, и план “С” по урегулированию ситуации в Донбассе, которые предусматривают расширение Минского процесса или даже отход от него. Об этом в интервью Deutsche Welle сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, передает УНН.

Пристайко высказался по плану "B" и "C" по Донбассу

“План „B“ был в том, что „минские договоренности“, которые были записаны, в принципе должны закончиться за один год, были продолжены по согласованию с нашими партнерами. Тогда президент Зеленский сказал, что до конца года мы должны увидеть прогресс. И этот повод был связан со встречей лидеров (нормандской четверки — ред.) во Франции. Встреча действительно состоялась”, — сказал Пристайко.

По его словам, к сожалению, прогресс был довольно ограничен и в большинстве он был в обмене удерживаемыми.

“Все остальные пункты не были выполнены начиная от безопасности. Мы еще раз попытались встретиться так, как лидеры договорились, месяца примерно через четыре — в апреле. Коронавирус внес радикальные изменения. Мы теперь должны понять, когда произойдет, например, встреча в формате лидеров и когда можно будет достичь прогресса. Опять же, я слышу что говорят представители Офиса президента о том, что наверняка это можно подсчитать примерно до конца этого года. В любом случае, существует необходимость определить для себя серьезно, когда наконец мы поймем, как Украина, что идти по пути, которым мы идем последние 5 лет, безрезультатно, неэффективно”, — подчеркнул вице-премьер.

На вопрос о том, почему это должны поддержать участники Нормандии, он отметил что “все устали так же как и мы”.

“Но мы страдаем, наши люди погибают. Те усилия международного сообщества, в том числе санкции, они утомляют. Становится вопрос каждые полгода об их восстановлении, их эффективность. Именно поэтому Украина заговорила о плане “B”, но есть и план “C”. Условно говоря, план “B” должен предусматривать, что если Минск в том состоянии, в котором он существует, работает, к нему надо добавить то, не отвергая общественность. Например это могло бы быть введение миротворческой миссии. Об этом говорила как украинская сторона, президент Порошенко первый нарушил, так и позже российская сторона. Различные форматы, но это обсуждалось. Несмотря на упреки, что это “вне Минска”, “это убьет Минск”. Ничего подобного. Обе стороны предлагали определенные различные варианты. Этот план условно мог бы быть планом “B”. Насколько по этому плану “B” есть план “С”... Ну наверное надо дождаться, на несколько этот план “B” будет эффективным, и двигаться постепенно. План “С” мог бы быть следующим — если мы например, как вариант... если Россия блокирует решение Совета Безопасности ООН, руководствуясь своими возможностями члена Совета Безопасноти ООН, очевидно план “B” не сработает. Тогда надо понять, есть ли вообще какой-то шанс выполнить “Минск” или это превратится в ту историю, которая, например, между Азербайджаном и Арменией происходит последние 30 лет. Она сожалению тоже называется “минский процесс”, — добавил он.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский “перезагрузил” состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

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