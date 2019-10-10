Пристайко: В ближайшее время Россия вернет захваченные у Керченского пролива корабли

По его словам, между Россией и Украиной «есть взаимодействие» и процесс возвращения кораблей уже «на финальном этапе».

«Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как Министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс», – отметил Пристайко.

Он добавил, что Украина уже сообщила российской стороне после завершения определенных этапов переговоров, что «мы готовы – назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем забрать свои корабли».

«Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались ли на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время», – сказал Пристайко.

Кроме того, министр иностранных дел подчеркнул, что Украина не признает выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

"Мы также не признаем выполнения российской стороной возвращения моряков, оно не состоялось по требованию суда. Они должны были быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами желаемых российской стороной (лиц - ред.). Но, к сожалению, так случилось, мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала", - сказал Пристайко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд разрешил следователям ГБР исключить из ОП секретные документы относительно инцидента в Керченском проливе

Министр предположил, что принятие окончательного решения Международного трибунала по морскому праву о нарушении Российской Федерацией иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей может затянуться на годы.

"Когда будет окончательное решение - я вообще думаю, что этот вопрос лет. Неприятно, но такова природа этих международных судов. Другого, к сожалению, ничего лучшего не придумано", - отметил он.

В сентябре в Кремле заявили, что Россия и Украина пока не обсуждали судьбу "задержанных" у берегов Крыма трех украинских военных кораблей - буксира "Яны Капу" и катеров "Никополь" и "Бердянск" .

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия не хочет возвращать захваченные в Керченском проливе украинские военные корабли, потому что это "прямым доказательством российской агрессии".

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить моряков и корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

25 июня стало известно, что украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" исчезли из акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи, где они находились последние месяцы.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен, в рамках которого в Украину вернулись 35 граждан, в том числе 24 моряка, захваченные ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива.