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Принудительная посадка Ryanair: Турция заблокировала "более жесткую" версию заявления НАТО

Киев • УНН

 • 19389 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Турция подтолкнула союзников по НАТО к смягчению официальной реакции на принудительную посадку Беларусью пассажирского самолета Ryanair и задержания в воскресенье журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Принудительная посадка Ryanair: Турция заблокировала "более жесткую" версию заявления НАТО

Детали

В среду 30 союзников НАТО опубликовали заявление из двух абзацев, в котором осудили принудительную посадку рейса Ryanair с целью ареста журналиста Романа Протасевича, но в заявлении не шла речь ни о каких “карательных мерах”, на которых настаивали союзники из Прибалтики и Польша.

Заявление было также менее резким, чем публичные высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он назвал случившееся “государственным похищением” и “возмутительным”.

По словам двух дипломатов, Анкара настаивала на том, чтобы любое упоминание о поддержке новых санкций Запада в отношении Беларуси и призывы к освобождению там политических заключенных были исключены из текста. Они добавили, что также были удалены формулировки, которые угрожают прекращением сотрудничества НАТО с Беларусью.

Дипломаты заявили, что Анкара, возможно, пытается сохранить связи с Москвой, ближайшим союзником Беларуси, и поддерживать экономические отношения с Беларусью через Turkish Airlines, которая выполняет ежедневные рейсы в Минск. Другой возможностью может быть желание Турции принять российских туристов этим летом после пандемии Covid-19.

Официальный представитель НАТО сказал: “Заявление Североатлантического совета по Беларуси было согласовано всеми 30 странами НАТО консенсусом. Мы не будем вдаваться в подробности обсуждений в Североатлантическом совете, которые носят конфиденциальный характер”.

Один из дипломатов сказал, что Столтенберг добился согласия всех союзников, включая Турцию, по окончательному тексту, опубликованному на сайте НАТО, чтобы избежать дальнейших разногласий в сообществе.

По словам дипломатов, настаивание Турции на смягчении текста огорчило ряд союзников, в частности Польшу, Литву и Латвию, которые настаивали на более жестких формулировках.

Третий дипломат сказал, что сопротивление Анкары было в основном направлено на использование формулировок, отличных от формулировок Европейского Союза, в котором подробно изложены предложения по санкциям. К ним относятся запрет на пролеты воздушного пространства ЕС белорусскими авиакомпаниями, запрет белорусским авиакомпаниям использовать аэропорты ЕС и призыв к авиакомпаниям ЕС избегать Беларуси.

Турция не является членом ЕС, хотя уже много лет является кандидатом.

“Многие союзники были очень недовольны Турцией. Для НАТО было важно отреагировать, и непонятно, почему Анкара должна защищать (президента Беларуси Александра) Лукашенко”, — сказал европейский дипломат, присутствовавший на дискуссии.

В последние годы Турция стала более “тяжелым” партнером для некоторых союзников по НАТО, столкнувшись с Францией из-за политики Турции в Ливии, с США по Сирии и с Грецией по поводу энергетических прав в Средиземноморье.

Турция также закупила у России ракеты противовоздушной обороны, которая, по мнению НАТО, является противником, который пытается дестабилизировать Запад.

Соединенные Штаты и Европейский союз раскритиковали то, что они считают сползанием к более авторитарному правлению при президенте Эрдогане, особенно после неудачного переворота 2016 года.

Но Турция, которая имеет вторую по численности армию в НАТО и находится в стратегическом месте между Европой и Ближним Востоком и с побережьями Черного и Средиземного морей, слишком большая и важная для ЕС или США, чтобы игнорировать ее.

Анкара неоднократно заявляла, что поддерживает НАТО, но имеет право проводить свою собственную суверенную внешнюю политику.

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