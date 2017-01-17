Пограничники со стрельбой остановили контрабандистов на Буковине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. На Буковине пограничники выстрелами вверх остановили контрабандистов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Сегодня ночью, 17 января, пограничники задержали автомобиль с сигаретами и 8 правонарушителей неподалеку от украинско-румынской границы. Внедорожник, который двигался в сторону государственной границы, заметил пограничный наряд отдела "Красноильск". На законные требования пограничников остановиться водитель не реагировал, поэтому охранникам границы пришлось совершить несколько выстрелов. Во внедорожнике, кроме водителя, находилось еще 7 человек и находилось 15 ящиков с табачными изделиями. Сигареты вместе с задержанными лицами были доставлены в пограничное подразделение. Ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 40 лет.
Также этой ночью пограничники отдела "Фальков" обнаружили еще 27 пакетов с сигаретами. Во время проверки информации СБУ о возможной противоправной деятельности вблизи государственной границы, пограничники нашли хорошо замаскированный тайник. В нем и находились подготовленные к незаконному перемещению в Румынию ящики с табачными изделиями. Сейчас обнаруженное курево доставлено в пограничное подразделение, а поиск возможных правонарушителей продолжается.