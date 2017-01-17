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Прикордонники зі стріляниною зупинили контрабандистів на Буковині

Прикордонники зі стріляниною зупинили контрабандистів на Буковині

Київ • УНН

 • 8362 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. На Буковині прикордонники пострілами вгору зупинили контрабандистів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Сьогодні вночі, 17 січня, прикордонники затримали автомобіль із сигаретами та 8 правопорушників неподалік українсько-румунського кордону. Позашляховик, який рухався в бік державного кордону, помітив прикордонний наряд відділу “Красноїльськ”. На законні вимоги прикордонників зупинитися водій не реагував, тому охоронцям кордону довелося здійснили декілька пострілів. У позашляховику, окрім водія, перебувало ще 7 осіб та знаходилося 15 ящиків із тютюновими виробами. Сигарети разом із затриманими особами було доставлено до прикордонного підрозділу. Ними виявилися місцеві жителі віком від 18 до 40 років.

Також цієї ночі прикордонники відділу “Фальків” виявили ще 27 пакунків із сигаретами. Під час перевірки інформації СБУ про можливу протиправну діяльність поблизу державного кордону, прикордонники знайшли добре замаскований сховок. У ньому і знаходилися підготовлені до незаконного переміщення до Румунії ящики з тютюновими виробами. Наразі виявлене куриво доставлено до прикордонного підрозділу, а пошук ймовірних правопорушників триває.

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