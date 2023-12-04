Прикарпатье ночью подверглось вражеской атаке, ПВО сбила дроны - ОВА
Киев • УНН
Противовоздушная оборона сбила вражеские беспилотники в Ивано-Франковской области, без жертв и серьезных повреждений
Российские войска не прекращают атаки на объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. На рассвете на Прикарпатье украинские силы ПВО уничтожили вражеские дроны, обошлось без жертв и значительных разрушений. Об этом сообщила в понедельник глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, пишет УНН.
Враг не прекращает осуществлять атаки на объекты критической инфраструктуры Прикарпатья. Этой ночью оккупанты атаковали Украину БпЛА. На рассвете во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на территории нашей области. К счастью, обошлось без жертв и значительных разрушений
Детали
На месте падения обломков, по словам главы ОВА, работают соответствующие службы.
"И в дальнейшем продолжаем работать над усилением наших огневых точек, чтобы не дать врагу ни единого шанса уничтожить нашу инфраструктуру и разрушить объекты жизнеобеспечения области", - указала Онищук.
Напомним
Силы обороны в ночь на понедельник сбили 18 вражеских дронов-камикадзе и авиационную ракету Х-59.
Прикарпатье ночью подверглось вражеской атаке, ПВО сбила дроны - ОВА
Противовоздушная оборона сбила вражеские беспилотники в Ивано-Франковской области, без жертв и серьезных повреждений.
В Донецкой области россияне за сутки убили одного гражданского, еще троих ранили
В Донецкой области российские войска убили одно гражданское лицо и ранили еще троих, всего с 24 февраля 2022 года в этом районе погибло 1785 гражданских лиц и 4360 получили ранения.
В Хмельницком районе во время ночной атаки рф отработала ПВО, разрушений не фиксировали
Во время воздушной атаки в Хмельницкой области работали силы противовоздушной обороны, и власти не сообщили о жертвах или повреждении инфраструктуры.
Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз, атаковали 30 дронами
Российские войска совершили 158 атак на Запорожскую область, в том числе 30 ударов с беспилотников, без жертв, но зафиксировано повреждение инфраструктуры.
В румынских горах произошло землетрясение, угрозы для Украины не фиксируют
В румынских горах Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла, которое могли почувствовать те, кто находился в помещении, но не представляло угрозы для Украины.
россияне обстреляли три района Харьковской области, обошлось без жертв
Российские войска обстреляли 15 населенных пунктов в Харьковской области без жертв; украинские военные отбили восемь атак на Купянском направлении.
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере.
На Херсонщине за сутки россияне убили два человека, еще 8 - ранены
Два человека погибли и восемь получили ранения в Херсонской области в результате 117 российских обстрелов, в том числе обстрелов жилых районов и инфраструктуры.
ВСУ отбили атаки врага на 7 направлениях - Генштаб
Украинские войска успешно отбили атаки на семи направлениях, в том числе на Купянском и Бахмутском, удерживая позиции и нанося противнику потери.
Еще плюс 770: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
По оценкам Вооруженных сил Украины, российские войска потеряли 332 810 человек личного состава и значительное количество техники, включая 5580 танков, во время вторжения в Украину.