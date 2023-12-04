Прикарпатье ночью подверглось вражеской атаке, ПВО сбила дроны - ОВА

Российские войска не прекращают атаки на объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. На рассвете на Прикарпатье украинские силы ПВО уничтожили вражеские дроны, обошлось без жертв и значительных разрушений. Об этом сообщила в понедельник глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, пишет УНН.

Враг не прекращает осуществлять атаки на объекты критической инфраструктуры Прикарпатья. Этой ночью оккупанты атаковали Украину БпЛА. На рассвете во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на территории нашей области. К счастью, обошлось без жертв и значительных разрушений - написала Онищук в Telegram.

Детали

На месте падения обломков, по словам главы ОВА, работают соответствующие службы.

"И в дальнейшем продолжаем работать над усилением наших огневых точек, чтобы не дать врагу ни единого шанса уничтожить нашу инфраструктуру и разрушить объекты жизнеобеспечения области", - указала Онищук.

Напомним

Силы обороны в ночь на понедельник сбили 18 вражеских дронов-камикадзе и авиационную ракету Х-59.