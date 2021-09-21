Прибыль банков в Украине за год выросла на 40%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В январе-августе чистая прибыль украинских платежеспособных банков составила 45,6 млрд грн, что на 40% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит НБУ, сообщает УНН.
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"В течение января-августа 2021 года платежеспособные банки получили 45,6 млрд грн чистой прибыли, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года - 32,6 млрд грн", - сообщили в НБУ.
Детали
Доходы банков за 8 месяцев 2021 года выросли на 2% по сравнению с результатом 8 месяцев 2020 года и составили 172,7 млрд грн, при этом расходы уменьшились на 7% - до 127,1 млрд грн.
Дополнение
Коронакризис умеренно повлиял на доходы банков, прибыль банковской системы в 2020 году составила 41 млрд грн, уменьшившись за год на 29%. ПриватБанк сформировал 61% всей прибыли - 25,3 млрд грн.