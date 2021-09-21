Прибуток банків в Україні за рік зріс на 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У січні-серпні чистий прибуток українських платоспроможних банків становив 45,6 млрд грн, що на 40% більше, ніж роком раніше. Такі дані наводить НБУ, повідомляє УНН.
Цитата:
"Упродовж січня‒серпня 2021 року платоспроможні банки отримали 45,6 млрд грн чистого прибутку, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року – 32,6 млрд грн", - повідомили у НБУ.
Деталі
Доходи банків за 8 місяців 2021 року зросли на 2% порівняно з результатом 8 місяців 2020 року і становили 172,7 млрд грн, водночас витрати зменшилися на 7% – до 127,1 млрд грн.
Доповнення
Коронакриза помірно вплинула на доходи банків, прибуток банківської системи у 2020 році cтановив 41 млрд грн, зменшившись за рік на 29%. ПриватБанк сформував 61% усього прибутку — 25,3 млрд грн.