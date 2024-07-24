Прибыль Tesla значительно снизилась из-за снижения цен и обострения конкуренции. Об этом сообщает AFP News, передает УНН.

Детали

В отчете за апрель-июнь компания Tesla объявила о существенном уменьшении прибыли из-за снижения цен на свои электромобили и обострения конкуренции на рынке. Прибыль компании составила примерно 1,5 миллиарда долларов, что на 45 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на падение прибыли, оборот Tesla вырос на два процента и достиг 25,5 миллиарда долларов, что превысило ожидания аналитиков. Продажи электромобилей снизились по сравнению с прошлым годом, но оказались выше по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Аналитики отмечают, что снижение цен стало ответом на обострение конкуренции в сегменте электромобилей, что заставило Tesla адаптировать свою стратегию для сохранения рыночных позиций.

Маск заявив, що Tesla почне виробляти гуманоїдних роботів наступного року