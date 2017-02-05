Президенты США и Украины обсудили визит П.Порошенко в Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, передает УНН.
Прежде всего, Петр Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией в должности Главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией.
Во время разговора также был обсужден будущий визит Президента Петра Порошенко в Вашингтон.
Так, в рамках подготовки к США поедет министр иностранных дел Украины.
Кроме того, президент Украины поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, П.Порошенко и Д.Трамп отметили необходимость полного прекращения огня на Донбассе.