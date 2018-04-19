Президента сегодня ожидают в Раде
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня в Верховную Раду Украины должен прибыть Президент Украины Петр Порошенко для представления обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня ожидается визит в парламент Президента Украины", - сообщил нардеп.
Отвечая на уточняющий вопрос, он добавил, что это связано с обращением к Вселенскому Патриарху по поводу автокефалии Православной церкви в Украине.
Напомним, Рада 19 апреля планирует рассмотреть обращение к Вселенскому Патриарху по поводу автокефалии. Профильный комитет ВР поддержал постановление об автокефалии Православной церкви в Украине.