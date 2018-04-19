Президента сьогодні очікують в Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні у Верховну Раду України повинен прибути Президент України Петро Порошенко для представлення звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні очікується на візит до парламенту Президента України", - повідомив нардеп.
Відповідаючи на уточнююче питання, він додав, що це пов'язано зі зверненням до Вселенского Патріарха щодо автокефалії Православної Церкви в Україні.
Нагадаємо, Рада 19 квітня планує розглянути звернення до Вселенського Патріарха щодо автокефалії. Профільний комітет ВР підтримав постанову щодо автокефалії Православної Церкви в Україні.