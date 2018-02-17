Президент встретился с Генсеком НАТО Столтенбергом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Мюнхене Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
На встрече Президент подчеркнул, что Украина последовательно продолжает курс евроатлантической интеграции и реформы сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами Альянса.
Также была высказана заинтересованность в привлечении большего практической и экспертной помощи НАТО для достижения дальнейшего прогресса на этом пути.
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Сообщается, что глава государства обсудил с Генеральным секретарем перспективы усиления взаимодействия Украины с Альянсом по результатам саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.
Ранее, в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, Президент Украины Петр Порошенко провел встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.