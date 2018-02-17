Президент зустрівся з Генсеком НАТО Столтенбергом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Мюнхені Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
На зустрічі Президент підкреслив, що Україна послідовно продовжує курс євроатлантичної інтеграції та реформи сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів Альянсу.
Також було висловлено зацікавленість у залученні більшої практичної та експертної допомоги НАТО для досягнення подальшого прогресу на цьому шляху.
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Повідомляють, що глава держави обговорив з Генеральним секретарем перспективи посилення взаємодії України з Альянсом за результатами Саміту НАТО у Брюсселі у липні 2018 року.
Раніше, у рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, Президент України Петро Порошенко провів зустрічі з Міністром оборони США Джеймсом Меттісом та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.