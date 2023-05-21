Президент Зеленский хочет провести саммит по поддержке формулы мира в июле

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«От Японии до арабских стран, от Европы до Латинской Америки – мы находим поддержку для формулы мира. И мы продолжаем эту работу.

Скоро – 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира – саммит мирового большинства. Саммит всех, кто уважает честность и хочет закончить эту войну. Я приглашаю вас присоединиться к совместным усилиям!», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская формула мира разработана так, что каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН и чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать.

Напомним

15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, в которую входит 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.