Президент утвердил санкции в отношении ряда российских банков (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении рядя юридических лиц, санкции, в частности, коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ банк", ПАО "БМ банк", передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Как отмечается в соответствующем указе, решение СНБО было принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях" и с учетом предложений Национального банка Украины.
Указано, что санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ БАНК" в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.
Как отмечается, Кабинет министров совместно с Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций и безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО.
Также сообщается, что Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер к соответствующим юридическим лицам.
Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.