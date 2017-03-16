Президент утвердил санкции в отношении ряда российских банков (дополнено)

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении рядя юридических лиц, санкции, в частности, коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ банк", ПАО "БМ банк", передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Как отмечается в соответствующем указе, решение СНБО было принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях" и с учетом предложений Национального банка Украины.

Указано, что санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ БАНК" в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Как отмечается, Кабинет министров совместно с Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций и безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО.

Также сообщается, что Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер к соответствующим юридическим лицам.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Украинские Национальные Новости

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