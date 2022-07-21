Президент отметил еще 186 военнослужащих государственными наградами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В ходе своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 186 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщает УНН.
Цитата
“Подписал вечером очередной указ о награждении наших воинов. 186 участников боевых действий отмечены государственными наградами”, — говорится в обращении
Детали
Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 28 тысяч.
“И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.
Напомним
Зеленский прокомментировал русские фейки вокруг своего имени.