Президент Венесуэлы продвигается с планом захвата богатого нефтью региона Эссекибо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро активно реализует свои планы по захвату Эссекибо, богатого нефтью региона, который контролируется соседней Гайаной, сообщает BBC News, пишет УНН.

Детали

Мадуро приказал государственной нефтяной компании выдать там лицензии на добычу и предложил Национальной ассамблее страны принять законопроект, согласно которому эта территория станет частью Венесуэлы.

В ответ Гаяна привела свои силы обороны в полную боевую готовность.

Венесуэльские избиратели в воскресенье показали поддержку на референдуме о правах на Эссекибо, что усилило напряжённость.

В своем обращении к Facebook, критикуя ошибки Мадуро, президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что он уже разговаривал с генеральным секретарем ООН и просит Совет Безопасности ООН рассмотреть возможность вмешательства.

Он также стремился заверить инвесторов страны - в основном нефтяные компании - что их деньги в безопасности.

Между тем Бразилия заявила в среду, что ее военные усиливают свое присутствие на границе с Гайаной и Венесуэлой, перебрасывая туда больше войск и бронетехники.

Дополнение

Страна уже давно утверждает, что решение 1899 года о присуждении региона площадью 159 500 квадратных километров Великобритании было несправедливым.

Сейчас дело находится на рассмотрении Международного суда, хотя Венесуэла заявляет, что суд не имеет полномочий выносить решение по этому поводу. Суд предупредил Венесуэлу не предпринимать никаких действий, которые могут изменить статус-кво в Эссекибо.

Эссекибо находился под властью Гайаны, а до этого - Британской Гвианы, уже более ста лет, но Венесуэла уже давно пытается его контролировать.

Открытие нефти в водах у побережья Эссекибо в 2015 году способствовало разжиганию нынешнего спора. Напряжённость ещё больше усилилась в сентябре этого года, когда Гаяна провела аукцион на лицензии на разведку в этих водах.

Богатство Гайаны в основном основано на добыче и экспорте нефти, что сделало ее экономику одной из самых растущих в мире за последние годы.

Тем временем Венесуэла пытается выйти из многолетнего экономического кризиса, который усугубляется санкциями США, введенными в отношении продажи нефти в связи с избранием Мадуро в 2018 году. Страна имеет крупнейшие подтвержденные запасы нефти в мире.