Президент Венгрии назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским

Как сообщает издание, Янош Адер предложил украинскому партнеру как можно быстрее создать совместную комиссию, участники которой "в спокойной обстановке смогут обсуждать все спорные вопросы и их решения".

По словам венгерского президента, его коллега Владимир Зеленский одобрительно воспринял это предложение.

"Мы заинтересованы в построении таких упорядоченных и спокойных отношений, которые у нас сложились с другими нашими соседями. Ведь Украина является крупнейшей по численности населения соседним государством. Мы готовы к этому. В то же время я дал понять, что закарпатские венгры просят не более чем соблюдать закрепленных в Конституции и взятых на себя в международных соглашениях обязательств", - подчеркнул президент Венгрии.

Адер Янош также заявил, что "сегодня в Украине права венгерского меньшинства более ограничены, чем во времена советской системы". Он добавил, что во времена демократии такое положение является "недопустимым".

В то же время венгерский президент назвал благоприятным то, что новый президент Украины "продемонстрировал открытость и добрые намерения" в вопросах закарпатских венгров, например двойное гражданство, обсуждение состояния национального образования и закона о языке и скорейшее решение совместными усилиями и доброй волей связанных с этим проблем.

Янош Адер пригласил Владимира Зеленского посетить Венгрию, чтобы обменяться мнениями, в частности о развитии контрольно-пропускных пунктов и охрану окружающей среды в пограничной полосе.

Президент Венгрии выразил надежду, что такие встречи будут иметь продолжение сначала на экспертном, а затем снова на президентском уровне.

Как сообщал УНН, пресс-служба президента Украины также сообщила о встрече Владимира Зеленского и Адера Яноша.

"Глава государства подчеркнул, что российская агрессия на востоке и оккупация Россией Крыма требуют продолжения международного давления на Российскую Федерацию. Владимир Зеленский также отметил, что надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.

Как информировал УНН, после инаугурации Зеленский обратился к главам иностранных делегаций по случаю вступления в должность и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.