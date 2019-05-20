Зеленський обговорив із президентом Угорщини продовження міжнародного тиску на РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і Президент Угорщини Янош Адер обговорили співпрацю двох країн у продовженні міжнародного тиску на Росію. Про це повідомили у прес-службу Глави держави, передає УНН.
Як зазначили у прес-службі, під час зустрічі з Президентом Угорщини Яношем Адером, який прибув на інавгурацію Володимира Зеленського, Президент України відзначив, що Угорщина однією з перших у світі визнала незалежність України.
"Глава держави наголосив, що російська агресія на сході та окупація Росією Криму вимагають продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію.
Володимир Зеленський також зауважив, що сподівається на відновлення підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Будапешта", - йдеться у повідомленні.
Президент України підкреслив важливість практичних кроків у економіці, розвитку інфраструктури, соціальній сфері, прикордонній співпраці, які допомогли б зблизити Україну та Угорщину і показати взаємовигідний реальний результат взаємодії, зазначили у прес-службі.
Крім того, у повідомленні зазначено, що Володимир Зеленський також подякував Яношу Адеру за привітання з перемогою на виборах і вступом на посаду Президента України.
Нагадаємо, 20 травня Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України.
Як повідомляв УНН, раніше цього дня Зеленський звернувся до глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду і висловив надію на подальшу тісну співпрацю.