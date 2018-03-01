Президент одобрил создание Кредитного реестра НБУ

Как отмечается, законом, в частности предусматривается создание и ведение НБУ Кредитного реестра - информационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, хранение, изменение, использование, распространение (предоставление) информации о кредитных операциях банков и о состоянии выполнения обязательств по таким операциям, анализ и квалификацию кредитов.

Это должно способствовать уменьшению уровня кредитного риска, обеспечению безопасности банковских операций, повышению надежности и стабильности банковской системы, защите интересов вкладчиков и других кредиторов банка.

Также установлено обязательство предоставлять в Кредитный реестр информацию:



банками по должникам, если сумма задолженности (по основной сумме и процентам) по кредитным операциям равна или превышает 100 размеров минимальных заработных плат (372,3 тыс. грн);



ФГВФЛ о кредитных операциях банков, по которым НБУ принято решение об отнесении их к категории неплатежеспособных или об отзыве банковской лицензии и ликвидации, а также информацию о погашении долга заемщика, которая содержится в бюро кредитных историй;



предоставление НБУ права доступа банкам к информации из Кредитного реестра для оценки кредитного риска.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через два месяца со дня вступления в силу данного закона. Кроме положений об обязанности банков подавать в Кредитный реестр информацию о совершенных ими кредитных операциях, которые вступают в силу с 1 апреля 2018 года; относительно информации, подаваемой в Кредитный реестр и доступа к ней - через 6 месяцев со дня вступления в силу этого закона, но не позднее 31 декабря 2018 года; относительно использования банками информации из Кредитного реестра для оценки кредитного риска - с 1 января 2019 года.

Напомним, Верховная Рада снизила планку раскрытия информации о владельцах компаний с 10% до 5%.