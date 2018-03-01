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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56523 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 67038 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 70009 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105159 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 98749 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104225 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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10 марта, 06:48 • 111222 просмотра

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Актуальное
Президент одобрил создание Кредитного реестра НБУ

Президент одобрил создание Кредитного реестра НБУ

Киев  •  УНН

 • 8964 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон о создании кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствовании процессов управления кредитными рисками банков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Как отмечается, законом, в частности предусматривается создание и ведение НБУ Кредитного реестра - информационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, хранение, изменение, использование, распространение (предоставление) информации о кредитных операциях банков и о состоянии выполнения обязательств по таким операциям, анализ и квалификацию кредитов.

Это должно способствовать уменьшению уровня кредитного риска, обеспечению безопасности банковских операций, повышению надежности и стабильности банковской системы, защите интересов вкладчиков и других кредиторов банка.

Также установлено обязательство предоставлять в Кредитный реестр информацию:

  • банками по должникам, если сумма задолженности (по основной сумме и процентам) по кредитным операциям равна или превышает 100 размеров минимальных заработных плат (372,3 тыс. грн);
  • ФГВФЛ о кредитных операциях банков, по которым НБУ принято решение об отнесении их к категории неплатежеспособных или об отзыве банковской лицензии и ликвидации, а также информацию о погашении долга заемщика, которая содержится в бюро кредитных историй;
  • предоставление НБУ права доступа банкам к информации из Кредитного реестра для оценки кредитного риска.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через два месяца со дня вступления в силу данного закона. Кроме положений об обязанности банков подавать в Кредитный реестр информацию о совершенных ими кредитных операциях, которые вступают в силу с 1 апреля 2018 года; относительно информации, подаваемой в Кредитный реестр и доступа к ней - через 6 месяцев со дня вступления в силу этого закона, но не позднее 31 декабря 2018 года; относительно использования банками информации из Кредитного реестра для оценки кредитного риска - с 1 января 2019 года.

Напомним, Верховная Рада снизила планку раскрытия информации о владельцах компаний с 10% до 5%.

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