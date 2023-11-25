Президент Швейцарии Берсет находится в Киеве для встречи с Зеленским и участия в саммите по продовольственной безопасности
Президент Швейцарии Ален Берсе находится в Киеве, чтобы обсудить с Президентом Украины Зеленским продовольственную безопасность и влияние россии на нее, а также предложить поддержку Украины со стороны Швейцарии.
ПВО Киева уничтожила 66 вражеских беспилотников над городом и областью
Прошлой ночью украинская противовоздушная оборона уничтожила 66 ударных БпЛА над столицей - уточнил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Киевлян предупредили о возможных ограничениях энергоснабжения после атаки
В Киеве возможны перебои с электроснабжением из-за повреждения магистральных линий электропередач в результате вражеской атаки, проводятся аварийные ремонтные работы, а жителей призывают экономить электроэнергию.
Атака беспилотника в Киеве: 5 раненых, в том числе ребенок, обломки завалили двух женщин
В результате атаки беспилотника в Киеве пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок; пострадавшие получили немедленную медицинскую помощь.
Председатель КОВА рассказал о последствиях вражеской атаки на Киевщину: повреждены частные и многоэтажные дома, автомобиль и предприятие
Атака вражеского беспилотника на Киевщине привела к повреждению жилых домов, предприятия и автомобиля. В то же время повреждений объектов критической инфраструктуры не зафиксировано, жертв нет - сообщил председатель КОВА Руслан Кравченко.
ПВО Украины сбила 71 из 75 иранских беспилотников "шахед" выпущенных врагом
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что 25 ноября 2023 года они уничтожили 71 из 75 запущенных врагом БПЛА типа "шахед", которые в основном нацеливались на Киев. Средства противовоздушной обороны работали по меньшей мере в шести областях.
Этой ночью в небе над Киевом было уничтожено более 60 воздушных целей
Более 60 воздушных целей было уничтожено во время массированной воздушной атаки на Киев, самой масштабной с начала полномасштабной войны.
Зеленский назвал атаку российских беспилотников в День памяти жертв Голодомора целенаправленным террором
Президент Украины Зеленский назвал массированную атаку беспилотников накануне Дня памяти жертв Голодомора-геноцида "целенаправленным террором". Большинство беспилотников были сбиты.
Украинские военные уничтожили 55 вражеских беспилотников "шахед" в Северной оперативной зоне
Во время воздушной атаки украинские войска уничтожили 55 вражеских беспилотников "шахед" в Северной оперативной зоне, причем группы противовоздушной обороны использовали различные виды вооружения для сбивания БПЛА.
В Украине ожидаются дожди, метели и гололедица с понижением температуры до -9°C
Украину ожидает непогода с дождями, метелями и гололедом на дорогах; температура может опуститься до -9°C. Украинский гидрометцентр прогнозирует сильный снег и порывы ветра до 30 м/с в некоторых регионах.