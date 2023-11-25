Президент Швейцарии Берсет находится в Киеве для встречи с Зеленским и участия в саммите по продовольственной безопасности

Президент Швейцарской конфедерации Ален Берсе прибыл в Киев с рабочим визитом. В планах Берсе принять участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил политик в социальной сети Х, пишет УНН.

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"Прибыл в Киев, где приму участие в международном саммите по продовольственной безопасности и встречусь с президентом Владимиром Зеленским", - сообщил Ален Берсе в соцсети Х.

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Берсе добавил, что основное внимание встречи - последствия военной агрессии РФ для продовольственной безопасности и долгосрочной поддержке со стороны Швейцарии.

Напомним

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