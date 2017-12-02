Президент присвоил Матиосу новое звание
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко повысил в звании главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Соответствующий указ от 1 декабря 2017 опубликован на сайте главы государства, передает УНН.
“Присвоить звание генерал-полковника юстиции, генерал-лейтенанту юстиции Матиосу Анатолий Васильевичу — заместителю генерального прокурора — главному военному прокурору”, — говорится в тексте указа.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко во время торжественного собрания ко Дню работников прокуратуры вручил Генеральному прокурору Юрию Луценко новый флаг ведомства.