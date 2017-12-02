Президент присвоїв Матіосу нове звання
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко підвищив у званні головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Відповідний указ від 1 грудня 2017 року опублікувано на сайті Глави держави, передає УНН.
“Присвоїти військове звання генерал-полковника юстиції, генерал-лейтенанту юстиції Матіосу Анатолію Васильовичу — заступнику генерального прокурора — головному військовому прокурору”, — йдеться в тексті указу.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко під час урочистого зібрання до Дня працівників прокуратури вручив Генеральному прокурору Юрію Луценку новий прапор відомства.