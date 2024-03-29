Дуда наложил вето на закон о противозачаточных таблетках в Польше

Президент Польши Анджей Дуда в пятницу наложил вето на изменения в фармацевтический закон, позволяющие людям старше 15 лет покупать так называемые таблетки 'morning after', тем самым - вызвав возмущение левых и либеральных политиков. Об это сообщает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Детали

Консервативный президент Польши Анджей Дуда в пятницу наложил вето на законопроект об облегчении доступа женщин к противозачаточным таблеткам "утро после". Как разъясняют в канцелярии Анджея Дуды: "президент, прислушиваясь, в частности, к голосу родителей, не мог согласиться с правовыми решениями, позволяющими детям до восемнадцати лет иметь доступ к лекарственным средствам для использования в целях контрацепции без медицинского наблюдения и в обход роли и ответственности родителей".

При этом Дуда заявил о своей открытости к решениям, предусмотренным обсуждаемым законом, в отношении взрослых женщин (старше 18 лет).

Справочно

Поправка к Закону о фармацевтике предусматривает доступность без рецепта одного из гормональных контрацептивов - улипристала ацетата - для лиц старше 15 лет. Таблетку с ним (ellaOne) следует принимать максимум через 120 часов после полового акта.

С июля 2017 года так называемые 'morning after' таблетки продаются в католической Польше только по рецепту.

Новый закон сделал бы их доступными без рецепта для людей старше 15 лет, отменив ограничение, введенное в 2017 году бывшим правительством националистической партии "Право и справедливость" (PiS), союзником которой является Дуда.

Законодатели из партии "Новые левые", входящей в широкое проевропейское коалиционное правительство, отреагировали на это с яростью.

Суеверия и консервативная идеология победили науку и права женщин. Но только на мгновение - написала законодательница Джоанна Шойринг-Вельгус на социальной медиаплатформе X.

Напомним

В 2023 году польская активистка Юстина Выджинская признана виновной в поставке беременным женщинам таблеток для аборта.

Ранее УНН сообщал, что защитники прав женщин в Польше отмечая Международный женский день, протестовали против почти полного запрета абортов в стране.