Дуда наложил вето на закон о противозачаточных таблетках в Польше

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Консервативный президент Польши Анджей Дуда наложил вето на законопроект, который позволил бы людям старше 15 лет покупать противозачаточные таблетки "утро после" без рецепта, разозлив левых и либеральных политиков.
россияне вывозят детей с оккупированных территорий на "образовательные мероприятия" в рф - ЦНС
россияне вывозят украинских детей из оккупированной Херсонской области на Дальний Восток россии для проведения "образовательных мероприятий" с пропагандой "новой родины", пытаясь изменить их самоидентификацию и ассимилировать с россиянами.
Согласовывается с движением в ЕС: НБУ начнет публиковать статистику в евро
Национальный банк Украины расширяет публикацию статистики внешнего сектора в евро и гривне на своем веб-сайте, приводя ее в соответствие с практикой ЕС, поскольку Украина продвигается на пути к европейской интеграции и приобретению членства в ЕС.
МВД разворачивает оперативную группу для реагирования на сбои в электроснабжении
Министерство внутренних дел развернуло оперативную группу для реагирования на вызовы, связанные с возможными отключениями электроэнергии, вызванными массированными атаками России на украинские электростанции.
россияне обстреляли Купянск из артиллерии: ранен 87-летний мужчина
87-летний мужчина получил ранения во время артиллерийского обстрела российскими войсками Купянска 29 марта.
Приговор к 25 годам тюрьмы основателя FTX и атака на DeFi-протокол Prisma Finance: эксперт рассказала о событиях, которые всколыхнули мир криптовалют
Ряд важных событий в мире криптовалют, включая регуляторные расследования, нарушения безопасности, рост сети и громкие судебные дела, подчеркивают стремительное развитие и вызовы, с которыми сталкивается эта индустрия.
Атака рф на Буковину: отработала ПВО, уже найдены обломки двух ракет - ОВА
Российские войска попытались поразить Днестровскую ГЭС на Буковине во время ракетной атаки, силы противовоздушной обороны сбили ракеты.
российские НПЗ закупают системы радиоэлектронной борьбы против украинских беспилотников дальнего действия - "АТЕШ"
российские нефтеперерабатывающие заводы получили указание закупить системы радиоэлектронной борьбы типа "Шпак" для противодействия украинским беспилотникам дальнего радиуса действия после недавних успешных атак.
Ракетная атака рф на Одессу: пострадали 3 человека, в том числе 2 детей - ОВА
Три человека, в том числе двое детей в возрасте 15 и 10 лет, получили легкие ранения в результате падения обломков от ракетного обстрела Одессы и были госпитализированы.
99 картин, которые россияне похитили из Херсона, находятся в оккупированном Крыму
Херсонский художественный музей сообщает, что идентифицировано 100 картин, похищенных российскими оккупантами, 99 из которых находятся в оккупированном Крыму.